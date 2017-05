Descomplica abre inscrições para simulados on-line gratuitos voltados para Enem 

O Enem encerra inscrições nesta sexta-feira, 19 de maio, e a data vale como um pontapé para motivar estudantes de todo o país a intensificarem a preparação para brigar por uma vaga em universidades.

Pensando em ampliar o potencial de seus alunos, o Descomplica, maior sala de aula virtual do Brasil voltado para Enem e vestibulares, está com inscrições abertas para dois simulados on-line gratuitos das provas do exame nos próximos dias 28 de maio e 4 de junho.

Além do treino específico, o vestibulando terá acesso liberado aos gabaritos e às notas produzidas pelo Sisumetro Descomplica – simulador que usa os resultados do Sisu 2016.1 para estimar a aprovação em 2017 – minutos depois do fim dos testes.

“O Descomplica entende que, para melhorar o desempenho dos alunos, os simulados são essenciais, servem de reforço a exercícios e revisões e fazem a diferença no treino para o tão esperado Enem. Além de orientar desde já nos acertos e falhas do plano de estudo que já está em desenvolvimento, os simulados criam uma noção realista da aplicação da prova, que envolve domínio de conteúdo e de técnicas de prova e bom aproveitamento de tempo”, sustenta Rafael Cunha, diretor pedagógico do Descomplica.

Revisão e correção nas semanas pré e pós-provas

As inscrições para os simulados são gratuitas e precisam ser feitas pelo hotsite www.descomplica.com.br/simulado-enem, que já está no ar

Assim como no dia do Enem, os vestibulandos farão, no primeiro domingo, dia 28, provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação; e, no segundo domingo, dia 04, testes de Matemática e Ciências da Natureza. Ambos os simulados têm duração de 4h30.

Para o estudante que quiser intensificar o treino e refazer o teste ou para o que não puder fazê-lo nos dias 28 e 4, os simulados poderão ser acessados a qualquer momento após essas datas. E, para reforçar ainda mais a preparação, a equipe de experts em vestibulares dará aulas grátis de revisão, na semana do dia 22, e de correção, a partir do dia 5.

“Para esses dias, além de unir os ingredientes que definem o conceito do Descomplica – conteúdo de muita qualidade, diversão e o diálogo na língua dos jovens –, os professores selecionaram criteriosamente temas e técnicas para ajudar o futuro calouro a manter o foco na preparação, potencializando o desempenho”, destaca Rafael.

Para mais informações sobre todo o processo do Enem, o estudante poderá acessar a plataforma on-line 'Tudo sobre Enem' www.descomplica.com.br/tudosobreenem, que tem previsão de lançar mais serviços ao longo do ano, além de já disponibilizar acesso a informações essenciais para todo o candidato – como mudanças no edital, calendário 2017, notícias atualizadas em primeira mão, dicas de estudo, espelho da redação do exame de 2016, respostas às dúvidas mais frequentes, blog repleto de conteúdo das disciplinas, incluindo sociologia, filosofia, atualidades e redação.

Descomplica: https://descomplica.com.br/ .