Professor Jorge Rezende Filho é eleito para a Academia Nacional de Medicina

Especialista em Medicina Fetal, Ginecologia e Obstetrícia, o professor Jorge Fonte Rezende Filho foi eleito, com 48 votos favor e 36 votos contra, membro da Academia Nacional de Medicina (ANM), no Centro do Rio de Janeiro. O novo acadêmico foi eleito nesta quinta-feira (18), já no primeiro turno do pleito.

Rezende Filho vai integrar a ANM como Membro Titular da Cadeira nº 67. Os candidatos eram José Horácio Aboudib Jr. e Carlos Oscar Uebel.

Em Simpósio da ANM ocorrido em setembro de 2016, o Prof. Jorge Rezende Filho (UFRJ) abordou “Predição e Prevenção da Toxemia Gravídica”, apresentando quadro de perfis considerados de risco para o desenvolvimento da doença, que podem ser associados tanto ao histórico da paciente como a fatores fisiológicos (perfil cardiológico, metabólico, placentário, etc.).

Os estudos apresentados pelo professor apontam que a aspirina tem resultados eficazes não só no tratamento, mas na prevenção da doença. Ao final de sua apresentação preconizou que as estratégias de prevenção devem estar associadas à identificação dos perfis de risco, buscando reduzir a alta taxa de mortalidade materna relacionada à toxemia, que chegam a 20% no Brasil.