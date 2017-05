UE vai multar Facebook por compra do WhatsApp, diz jornal

A Comissão Europeia vai aplicar uma multa ao Facebook por considerar que a rede social enganou as autoridades durante o processo de compra do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, informou o jornal "Financial Times" nesta quarta-feira (17). Segundo a publicação, a decisão ainda não é oficial, mas o valor da multa pode chegar a no máximo 1% do faturamento total de 2016 da empresa de Mark Zuckerberg, o equivalente a cerca de 248 milhões de euros.

De acordo com o Financial Times, Bruxelas já decidiu dar o próximo passo, avançando com a aplicação de uma multa à empresa que controla a rede social. O anúncio oficial, segundo a publicação, acontecerá na próxima quinta-feira (18).

A conclusão preliminar foi anunciada em dezembro do ano passado quando as autoridades de fiscalização da União Europeia (UE) acusaram o Facebook de fornecer informações enganosas durante a avaliação para a aquisição do WhatsApp.

Durante as negociações, foi perguntado sobre uma mudança na política de privacidade do WhatsApp, na qual o serviço informou que os números de telefone de alguns usuários seriam compartilhado com o Facebook, o que desencadeou investigações das autoridades de proteção de dados da UE.

Segundo a Comissão, o Facebook indicou em seu pedido de aquisição que não seria capaz de combinar as contas de usuários das duas empresas. Na ocasião, em comunicado, a Comissão Europeia para a Concorrência afirmou que as objeções não comprometeram a aprovação da fusão avaliada em US$22 bilhões em 2014.