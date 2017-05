Google homenageia mecanismo de Antikythera com doodle 

Nesta quarta-feira (17) o tema de abertura do Google é um desenho do misterioso Mecanismo de Antikythera, também conhecido como o objeto mais misterioso da história da tecnologia.

O doodle retrata o artefato misterioso que foi encontrado em 1902 por mergulhadores, na costa da ilha grega de Antikythera.

Quem estudou o artefato foi o arqueólogo Spyridon Stais, e teria ficado intrigado com os diferentes tamanhos de suas engrenagens e os dentes triangulares na borda.

O cientista americano Derek Price, da universidade de Yale, fez um novo estudo do objeto em 1958, onde foram notados símbolos que fazem referências a dias, meses e signos do zodíaco. Mas só em 1971 que Price conseguiu identificar a sua verdadeira função.

O misterioso Mecanismo de Antikythera era na verdade uma espécie de calculadora astronômica — um artefato muito avançado para a época, e assim, era capaz de prever eclipses e outros eventos astronômicos.

Como ele funcionava? Com as suas 30 engrenagens e os três mostradores que faziam a simulação dos movimentos do Sol, da Lua e de cinco planetas, o Mecanismo de Antikythera além de prever eclipses, também era capaz de identificar outros eventos astronômicos.