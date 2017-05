Alunos da UFRJ vão disputar a PetroBowl na Argentina

Alunos de engenharia da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), participam no próximo dia 20 de maio, em Buenos Aires, na Argentina, da etapa da América Latina e Caribe do PetroBowl, competição internacional que reúne estudantes de Engenharia de Petróleo em jogos de perguntas e respostas sobre a área.

A Shell será a patrocinadora da equipe, que venceu a última edição internacional da disputa, realizada em outubro do ano passado em Dubai.

Os 'reis' do Petróleo: e equipe brasileira venceu a última edição internacional da disputa, realizada em outubro do ano passado em Dubai

Em outubro deste ano, o grupo embarca para San Antonio, no Texas (EUA), para etapa internacional de 2017, onde vai defender o título durante o 'SPE Annual Technical Conference and Exhibition'.