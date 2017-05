'The Guardain': Bloomberg financiará projetos de saúde pública em 40 cidades do mundo

Matéria publicada com exclusividade nesta terça-feira (16) pelo The Guardian conta que Michael Bloomberg, o bilionário da indústria do açúcar e do tabaco, que lutou pela proibição da venda de refrigerantes quando era prefeito de Nova York e perdeu, avança com um projeto que vai além das cidades norte-americanas.

A reportagem lembra que ele foi nomeado em 2016 como o embaixador global da Organização Mundial de Saúde para doenças não-transmissíveis - significando qualquer coisa não infecciosa que pode prejudicar ou matar você - e acrescenta que ele é a oitava pessoa mais rica do mundo, estimada em US $ 47,5 bilhões. Bloomberg está levando sua filosofia e seu dinheiro para 40 cidades em todo o mundo, destaca o Gurdian.

Sua oferta, levada a cerca de 40 cidades até agora e oficialmente lançado nesta terça-feira, é de US $ 5 milhões em apoio da Bloomberg Philanthropies, bem como suporte técnico para as cidades que optarem por se concentrar em uma das 10 questões de estilo de vida saudável, Poluição atmosférica, promoção do exercício e proibição de fumo. Cidades variam de Melbourne na Austrália a Cali e Medellin na Colômbia, Accra no Gana, Ulaanbaatar na Mongólia, Khatmandu no Nepal e Kampala em Uganda.

"Nós realmente ganhamos essa batalha", diz ele. "Eu sempre pensei que se não tivéssemos sido impedidos pelo tribunal, teria morrido como um problema. Ninguém saberia sobre isso. Mas o fato de que ele continuasse voltando para os jornais era um presente disfarçado porque as pessoas começaram a pensar, Santo Deus, talvez bebidas cheias de açúcar sejam ruins para mim".

"Então o que aconteceu foi o consumo de bebidas de açúcar cheio em todo o mundo caiu drasticamente. Se tivéssemos ganho a coisa, acho que teria sido menos. "

Bloomberg fez muito mais para a saúde pública, enquanto prefeito de Nova York, incluindo a imposição de uma das primeiras proibições de fumar em bares e restaurantes em 2003, aponta The Guardian em seu texto. Desde então, ele ampliou sua esfera de influência, financiando campanhas bem sucedidas através de sua fundação filantrópica de impostos de açúcar no México e Filadélfia e para proibições de fumo em todo o mundo.

