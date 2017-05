FGV transmite palestra online sobre Big Data nesta terça-feira

A Fundação Getulio Vargas transmite ao vivo pela internet, a partir das 19h desta sexta-feira (16), o evento “Data Science Day", com palestra de Marcelo Sales, sócio-fundador da Movile e da 21212.com, e Gabriela de Queiroz, lead data scientist na SelfScore, que cria e mantém modelos Estatísticos e de Machine Learning usados em otimização, fraude e risco.

Os dois vão apresentar modelos e técnicas utilizadas para a criação de usos práticos do Big Data em empresas, o que existe e o que está por vir, além de exemplos reais de recomendação de produtos, reconhecimento de imagens, chatBots, automação inteligente e robótica.

"Hoje o mercado exige cada vez mais que as pessoas saibam trabalhar com banco de dados, que consigam retirar insights deles e, a partir disso, obter bons resultados e lucratividade. Nesse contexto, vamos mostrar para todos o que é o Big Data, essa nova onda, e com contato direto com profissionais da área, que vão demonstrar o que está sendo usado no dia a dia das empresas", diz o professor Pedro Costa Ferreira, coordenador do curso Big Data e Data Science da FGV.

A palestra é direcionada a pessoas de todas as áreas de atuação. A transmissão online está disponível no endereço eletrônico mgm-rio.fgv.br/eventos.