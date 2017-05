Primeira plataforma sulamericana de troca de casas lança blog com dicas de turismo colaborativo

O sistema de economia colaborativa vem moldando a forma das pessoas comprarem e utilizarem determinados serviços, transformando não só como as pessoas fazem negócios, mas como vivemos. Hoje já é possível compartilhar carros, alimentos, moradia e tecnologia, por exemplo. Não é diferente com as nossas viagens, que hoje podem ser feitas de uma forma totalmente diferentes. Além de plataformas que permitem você viajar com pessoas que vão para o mesmo destino que você, por exemplo, agora é possível reduzir gastos até com hospedagem!

Já pensou em passar férias na casa de alguém, sem pagar nada por isso, enquanto a pessoa passa férias na sua casa? O sistema já funciona no exterior, pois permite uma flexibilidade maior em relação gastos e a lugar escolhido para passar a temporada. Agora isso é viável também na América Latina.

Acaba de ser lançado o site BeLocal Exchange, a primeira plataforma online de troca de casas criada pela carioca Andrea Aguiar, que tem como objetivo estimular na América Latina o turismo compartilhado. A BeLocal Exchange promove uma nova forma de viajar, diminuindo em até 50% o orçamento da viagem, o que permite ao usuário explorar a cidade como um morador local. O conceito é baseado em uma relação de confiança mútua, no compartilhamento de recursos e um estilo consciente de consumo. A Andrea descobriu o sistema de troca de casas em 2006 e se apaixonou pela possibilidade de aproveitar a viagem como uma “local”, fugindo do roteiro tradicional dos pontos turísticos.

Nos últimos 10 anos, ela trocou de casas 14 vezes. Nesse período, Andrea percebeu a dificuldade de explorar destinos na América Latina e decidiu trazer o conceito para a região: “Apesar de serem altamente difundidas no exterior, as plataformas atuais não oferecem muitas opções latino-americanas”.

A proposta é que o viajante troque o hotel e se hospede em uma casa, com mais conforto e privacidade, enquanto o dono dessa casa se hospeda em sua casa. A plataforma é voltada para quem pode disponibilizar sua casa nas férias ou em feriados prolongados e tem uma maior flexibilidade em relação às datas da viagem. Essa troca é feita sem nenhum tipo de custo para ambas as partes. O cadastro é feito de forma gratuita e o usuário só paga a anuidade após a primeira troca confirmada.

Este sistema de intercâmbio de casas já é bem conhecido na Europa e nos Estados Unidos, mas só agora chega ao Brasil, uma plataforma em português, desenvolvido por brasileiros. A ferramenta chega para revolucionar o mercado do turismo, de maneira sustentável. A plataforma já contava com quase 700 casas cadastradas em países como Brasil, Estados Unidos, França, Suíça e China.