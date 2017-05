Palestra gratuita no Midrash debate a medicalização da vida

O "mercado", a medicina e a indústria farmacêutica engendram a medicalização da vida, onde todos os nossos problemas e sofrimentos se tornam sintomas de doenças e devem ser tratados com remédios. Estamos transformando a vida numa doença?

O Ministério da Cultura, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) e o Midrash Centro Cultural reunirão esforços para discutir a questão na palestra 'Medicalização da vida'. O evento, gratuito, será nesta segunda-feira, 15 de maio, às 20h, no Midrash, no Leblon.

O palestrante convidado é o médico Daniel Becker, pediatra com residência em Pediatria pela UFRJ e Mestre em Saúde Pública pela ENSP-Fiocruz. A mediação será da pediatra e psicanalista da SBPRJ Marcela Ouro Preto.

A palestra parte da ideia de que a existência de uma pílula para todo mal humano gera mais doenças e agrava os problemas de saúde e sociais que vivemos na contemporaneidade, alimentando um ciclo interminável de consumo e frustração. O médico Daniel Becker e os organizadores propõem um reflexão sobre saúde de forma mais ampla, para evitar as armadilhas que podem nossa levar a equívocos perigosos, individual e coletivamente. O evento dá sequência às discussões do tema pela SBPRJ e Midrash, que realizaram o bate-papo 'Medicação na infância e adolescência: abusos e necessidades' no início do mês.

O palestrante trabalhou como pediatra da organização Médicos sem Fronteiras na Tailândia, em 1988, e fundou o Centro de Promoção de Saúde (Cepads). Foi um dos pioneiros do Programa de Saúde da Família no Brasil, hoje o principal programa do Ministério da Saúde. É consultor de fundações, empresas e organismos como Unicef e OMS. Também é o pioneiro no Brasil da Pediatria Integral: uma prática voltada para o bem-estar e desenvolvimento pleno da criança, que amplia o olhar e o cuidado para não apenas tratar e prevenir doenças, mas promover a qualidade de vida.

O Midrash fica na Rua General Venâncio Flores, 184.

Inscrições e mais informações: 2239-1800 e 2239-2222 ou secretaria@midrash.org.br