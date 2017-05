'NYT': Ciberataque se espalha para Ásia, mas não é visto como 'segunda onda'

Matéria publicada nesta segunda-feira (15) pelo The New York Times indica que o ciberataque global que se iniciou na sexta-feira (12) se estendeu para o continente asiático, logo pela manhã quando trabalhadores iniciavam uma nova semana de trabalho.

Segundo a reportagem universidades, hospitais e empresas tiveram sua rotina diária interrompidas, mas não em proporções catastróficas como relatos da última sexta-feira na Europa, onde o ciberataque surgiu pela primeira vez.

Times diz que de acordo com as autoridades não parece ser um segundo ataque, já esperado, já que não houve o método de cópia ou desaparecimento de documentos através de um software.

Na sexta-feira a China informou rupturas em cerca de 40.000 organizações, incluindo cerca de 4.000 instituições acadêmicas, números que, segundo especialistas, provavelmente são estimativas baixas, dada a prevalência de software pirata.

A lista de instituições afetadas inclui duas das instituições mais prestigiadas da China de ensino superior, Tsinghua e Universidades de Pequim; Uma cadeia de cinema na Coréia do Sul; E empresas de primeira linha no Japão como Hitachi e Nissan, que enfatizaram que suas operações de negócios não tinham sido prejudicadas.

O ciberataque afligiu 200.000 computadores em mais de 150 países. Transmitido por e-mail, o software bloqueia usuários de seus computadores, ameaçando destruir dados se um resgate não for pago.

Na segunda-feira de manhã, 11 empresas de tecnologia na China, principalmente no setor de negociação, suspenderam seus serviços depois que suas ações subiram 10 por cento, o limite diário. As ações das empresas europeias de segurança cibernética ganharam nesta segunda-feira, uma vez que os investidores pareciam ter como alvo empresas que se beneficiariam de uma maior atenção na manutenção de dados, redes e computadores.

As interrupções na China lançaram uma sombra sobre uma grande conferência internacional que Pequim está hospedando para promover sua iniciativa "One Belt, One Road" de US $ 1 trilhão, com a participação de líderes mundiais como Putin, aponta o NYT.

Nas mídias sociais chinesas, os estudantes relataram ter sido excluídos dos trabalhos finais, enquanto outras pessoas disseram que alguns escritórios governamentais e os sistemas de pagamento nos postos de gasolina haviam sido afetados.

A estatal PetroChina confirmou que o ataque havia interrompido as capacidades de pagamento eletrônico em muitos de seus postos de gasolina no fim de semana. No domingo, 80 por cento de suas estações estavam funcionando normalmente novamente.

