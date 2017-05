Liceu Literário promove curso grátis em junho

O Liceu Literário Português está com inscrições abertas o curso gratuito 'Uma abordagem semântico-estilística das classes de palavras'.

A atividade, que acontece entre os dias 1º de junho e 6 de julho, fará uma abordagem a respeito das classesgramaticais como fonte de aperfeiçoamento da habilidade de leitura, a partir de uma visão semântica e/ou estilística, com estudos de textos.

As inscrições devem ser feitas na secretaria do Centro de Estudos da instituição, localizada à rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro, onde também acontecem as aulas, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497. As vagas são limitadas.

Serviço: Curso 'Uma abordagem semântico-estilística das classes de palavras'

Data: de 1º de junho até 6 de julho, sempre às quintas-feiras, das 15h às 17h

Inscrições: Na secretaria do Centro de Estudos do Liceu Literário Português - Rua Pereira da Silva, 322 – Laranjeiras, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497.

Vagas Limitadas

Mais informações: (21) 2225-0423 ou (21) 2225-1746 ou celp-ilp@liceuliterario.org.br