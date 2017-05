Homeopatia e espiritualidade são tema de congresso no Riocentro

A fé e a oração são apontadas como ferramentas importantes para o tratamento e cura das doenças, tanto por parte do paciente quanto dos profissionais de saúde. Segundo pesquisas realizadas em vários hospitais do mundo, a fé e a oração dão equilíbrio ao corpo, mente e espírito. E a homeopatia é um dos segmentos onde a espiritualidade tem grande influência. Por isso, será um dos principais temas do 11º MEDNESP – Congresso de Medicina e Espiritualidade que será realizado de 14 a 17 de junho de 2017, no Centro de Convenções do Riocentro, no Rio de Janeiro. O Congresso é aberto ao público leigo.

A homeopatia baseia-se em um sistema terapêutico complexo, onde as informações (e não a estrutura química) contidas em diversos sistemas (minerais, vegetais e mesmo animais) funcionam como estímulo à criação de novos programas de ação pelo organismo, fazendo com que ele restabeleça, no dizer de Carillo Jr., o equilíbrio de seu padrão de organização ou força vital, como Hahnemann, fundador da homeopatia dizia há 200 anos atrás. A Homeopatia assim, "segue o modelo de atenção centrado na saúde, colocando todas as dimensões do indivíduo no centro desse paradigma. Tem como característica fortalecer o paciente tanto nas suas capacidades biológicas de manutenção da saúde como nas de autocuidado, além de promover a humanização da atenção. A experiência vem demonstrando sua capacidade de reduzir a fármaco-dependência e a demanda por intervenções e emergências, diminuindo os custos dos serviços públicos e melhorando a qualidade de vida." (Carillo Jr., 2009)