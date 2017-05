Glossário reune sugestões de canais e plataformas usados por mães e grávidas

Nos últimos anos, fazer parte de grupos de apoio em redes sociais, baixar aplicativos, assistir canais de vídeo e acessar e-commerces se tornou muito comum. Com públicos cada vez mais segmentados, essas plataformas tem feito sucesso entre as mães e grávidas também.

Confira um glossário de sugestões para a mãe que acompanha as tendências através da rede e troca experiências sobre diferentes temas que tenham a ver com o universo materno.

1. Aplicativos de celular

Confira um glossário de sugestões para a mãe que acompanha as tendências através da rede e troca experiências sobre diferentes temas que tenham a ver com o universo materno

Emosson: A realidade virtual, muito conhecida no meio dos jogos de videogame, agora, oferece também às mães a oportunidade de conhecerem seus filhos ainda no útero. No Rio de Janeiro, o Grupo Perinatal, em parceria com o Núcleo de Experimentação Tridimensional da Pontifícia Universidade Católica (Next/PUC-Rio), acaba de lançar o Emosson, um ultrassom moderno e inédito que faz a imersão dentro do útero em 360 graus, permitindo ver o bebê bem de pertinho e ouvir as batidas do coração.

Amor de mãe: Imagina a angústia de uma mãe com um filho recém-nascido na UTI Neonatal? Para encurtar distâncias, o aplicativo “Amor de Mãe” está trazendo alívio para os pais. Funciona assim: através do app, a mãe grava um áudio para seu bebê e ele pode ser reproduzido na mesma hora dentro da incubadora ou programado para horários pré-determinados pela chefia de enfermagem. A Perinatal é pioneira no desenvolvimento e uso deste aplicativo. O programa foi desenvolvido em parceria com Laboratório de Engenharia e Software da PUC-Rio (LES-PUC) e com o apoio da Danone e da Johnson&Johnson, e está disponível para download nas versões IOS e Android.

Prenatal Digital: Trata-se de umaplicativo para obstetras e gestantes de todo Brasil para o acompanhamento do pré-natal ao nascimento, incluindo cartão da gestante e partograma. O app facilita ainda o cumprimento das resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que visam a ampliar os índices de parto normal no País, além de otimizar o pré-natal e o dia a dia dos obstetras.

2. Grupos de apoio nas redes sociais

Há grupos com mais de cem mil mulheres, que encontram no mundo virtual apoio e incentivo para diversas questões relacionadas à maternidade.

- GVA: Apoio e incentivo ao aleitamento materno;

- Bem Carregar Bebê – Brasil: assessoras de babywearing, que querem trocar experiências entre usuários de portabebês, tirar dúvidas e incentivar o uso dos carregadores ergonômicos;

- Maternativa: fomento ao empreendimento materno;

- Ishtar Brasil: Grupo de Apoio ao Parto Normal, aberto e gratuito, para gestantes, casais, famílias e pessoas interessadas no tema. Encontros quinzenais;

- Mãe Solo: faz quadrinhos sobre situações rotineiras que as mães passam quando estão sozinhas;

- Fraldas ecológicas: dicas de como usar e onde comprar;

- Saaantas Mães: Coletivo de mães que promove reflexões, trocas e encontros, praticando apoio, respeito mútuo e solidariedade.

3. Canais no Youtube

- Mama Ememima: a guru do “babywearing” ensina várias amarrações com sling;

- Wrap you in love: as amarrações ideais desde recém-nascido.

4.Instagram:

O Comidinhas da Diana dá receitas de alimentação saudável para crianças.

5.Agenda pais&baby-friendly

Mãe de primeira viagem criou um mapa interativo onde, semanalmente, publica eventos no Rio de Janeiro para pais e bebês se divertirem. Se chama O Mapinha.

6.E-commerce

Vivo Naturalmente: vende cosméticos naturais destinados a bebês e crianças, como fluido pra troca de fralda (substitui o lenço umedecido).