Projeto Psicanálise & Cinema debate a intimidade a partir de 'A Outra', de WoodyAllen

Uma intelectual quinquagenária de Nova York aluga um apartamento para escrever um livro e tem como vizinho um consultório de psicanálise.

Em seu quarto, começa a ouvir por acaso os relatos dos pacientes, em especial os de uma gestante, fazendo intensificar nela uma crise existencial.

A história se passa no filme ‘A Outra’ (1988), escrito e dirigido por Woody Allen, que será exibido no dia 26 de maio, às 19h30, no projeto Psicanálise & Cinema, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ).

'A Outra', de Woody Allen

O filme será seguido de debate com os psicanalistas Paulo Humberto Bianchini e Eliane Cotrim Levcovitz, da SBPRJ. O objetivo do encontro é discutir o tema ‘intimidade’.

Marion é uma pessoa fria, metódica e organizada, casada com o cirurgião Ken. Adentrar a intimidade da jovem grávida faz a protagonista relembrar o passado e questionar tudo à sua volta: o marido, o amor, o casamento, as amizades, as brigas com o irmão.

Ao realizar uma autoanálise do passado, percebe o vazio interior que cultivou na vida.

‘A Outra’ é um drama produzido nos Estados Unidos. No elenco, estão Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm, Blythe Danner, Betty Buckley e John Houseman.

É cobrada taxa de R$ 10 para público externo e é necessária inscrição prévia pelos telefones (21) 2537-1333 e 2537-1115 ou pelo e-mail spbrj@sbprj.org.br

O Projeto Psicanálise & Cinema é coordenado pelo psicanalista Luiz Fernando Gallego, membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro.

Serviço: Psicanálise & Cinema - A Outra (EUA, 1988)

Debatedores: Eliane Cotrim Levcovitz e Paulo Humberto Bianchini, psicanalistas da SPBRJ

Coordenação: Luiz Fernando Gallego, psicanalista SBPRJ e membro da Associação de Críticos de Cinema do RJ

Data: 26 de maio, às 19h30

Local: SBPRJ - Rua Davi Campista, Humaitá, 80

Valor: R$ 10 para público externo

Classificação: Livre

Inscrições e mais ifnromações: sbprj@sbprj.org.br ou (21) 2537-1333 e 2537-1115