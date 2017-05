O mega ataque cibernético que atinge mais de 70 países, em especial muitas empresas e entidades europeias e asiáticas, pode ter sido feito com o uso de um vírus roubado da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos, informou o jornal "The New York Times".

De acordo com a publicação, o vírus teria sido roubado pela grupo Shadow Brokers.