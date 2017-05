Cientistas dão 1º passo para criar hologramas de 'Star Wars'

Estudiosos da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, deram o primeiro passo para tornar as mensagens transmitidas através de hologramas, como as que ficaram famosas no universo de "Star Wars", por exemplo, realidade.

Conduzido pelo cientista Ritesh Agarwal, o grupo de pesquisadores desenvolveu materiais elásticos que, ao assumir uma configuração mais ou menos esticada, são capazes de gerar múltiplos hologramas que mudam de forma, passando rapidamente de uma imagem a outra.

O resultado da pesquisa, que foi publicado no jornal "Nano Letters", poderá ter importantes aplicações para a realidade virtual e para as comunicações ópticas. "A possibilidade de enviar e receber mensagens holográficas tem tentado fãs de ficção-científica há muito tempo. Mesmo não estando ainda lá, cientistas agora criaram hologramas que podem mudar de uma imagem para outra dependendo de como os materiais usados para gerá-los se esticam e relaxam", afirma a publicação "Science Daily".

Segundo o estudo, o segredo para obter hologramas animados está no uso das chamadas "metasuperfícies", superfícies achatadas, planas e ultrafinas e que são estruturadas em um nível nanoscópico.

Essas "metasuperfícies" já haviam sido usadas anteriormente para criar hologramas 3D coloridos, o que também foi feito pela equipe de Agarwal ao incorporar minúsculos bastões de ouro no interior da película elástica de dimetil polissiloxano (PDMS). Partindo desse trabalho, o especialista procurou entender se era possível conseguir que hologramas mudassem de forma através de mudanças na distensão da película hi-tech que os criam.

Com experimentos e modelos computacionais, os cientistas calcularam quanto a imagem holográfica se expande a medida na qual ela se distende na "metasuperfície" e quanto o plano da imagem também se expande da sua posição original. Graças a essas informações, foram criados hologramas de várias camadas feitos com duas ou três imagens distintas. À medida que a película era estendida, uma imagem aparecia no lugar da outra, a substituindo.