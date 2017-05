Anderson Gaveta, da dupla 'Jovem Nerd' é uma das atrações do Shinobi Spirit

Anderson Gaveta, sócio fundador da produtora Gaveta Filmes e editor da dupla Jovem Nerd, fará um workshop exclusivo no evento Shinobi Spirit, nos dias 13 e 14 de maio, sábado e domingo, no Paraná Club, em Curitiba.

Com a bagagem de quem trabalha para grandes nomes da internet brasileira, como Porta dos Fundos, Globo, Zoom e Canal Nostalgia, Gaveta vai falar sobre edição para quem quer começar a produzir vídeos.

Reconhecido por seu trabalho como editor de vídeo, o publicitário também produz seu próprio programa, o 'Gaveta Show', um sucesso no Youtube.

O evento Shinobi Spirit receberá ainda outros convidados, sendo destaques nesta edição: o ator americano Travis Wester (Eurotrip, Supernatural, etc), o cantor japonês Satsuke, ambos no Brasil pela primeira vez, e o jogador de League of Legends KamiKat.

Entre os convidados nacionais, estão o humorista Bruno Sutter, conhecido como 'Detonator', a dubladora Silvia Goiabeira, os youtubers Andrei Bedene, Animaff, Sky, Cazum8, Strikker, Pirão, Xurubis, Amy Roviller, o youtuber e rapper Keonny, os blogueiros Cassio e Ricardo, do 'Busão Curitiba', o grupo de humor 'Sal na Seca', os desenhistas Marcos Vaz, criador do Curitibinha, e Pryscilla Vieira, criadora da Amelia - 'Uma mulher de Verdade'. O evento também contará com a presença dos cosplayers Mel Gonçalves, Juliana Souza (Citrus Heart), Anna Perci, e Leandro Suzuki e Lukas Archer, da página 'Cosguys'.

Serviço: Shinobi Spirit

Data: 13 e 14 de Maio, sábado e domingo, das 11h30 às 20h00

Local: Paraná Clube (Sede Social - Kennedy) - Avenida Presidente Kennedy, 2377, Curitiba

Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4862-shinobispirit-curitiba-pr/

Mais informações: http://www.sscwb.com.br