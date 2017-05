Unidade de Saúde no DF oferece dança como tratamento

Um dos ritmos tradicionais do Norte e do Nordeste, o forró é uma ferramenta da saúde no Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis), em Planaltina, Distrito Federal.

A atividade acabou se tornando um ponto de encontro dos moradores da região, especialmente dos idosos, e faz parte de uma série de outras ações desenvolvidas no Cerpi, como oficinas de automassagem, tai chi chuan e lian gong (prática corporal da medicina tradicional chinesa).

O médico e gerente do local, Marcos Freire, falou sobre o projeto:

"Nós temos uma abordagem integrativa da saúde, criamos práticas de trabalho em grupo junto com consultas médicas especializadas como acupuntura e homeopatia."

Freire conta que a ideia de utilizar a dança surgiu de uma sugestão da comunidade, e que desde então os encontros tiveram grande adesão. Além do ritmo nordestino, outros gêneros musicais fazem parte da programação.

"Ficar só trabalhando em casa não dá, a gente tem que dançar um forrozinho", disse a aposentada e frequentadora do forró Josefa Maria da Silva, 65 anos, em entrevista à Agência Brasília.

O Cerpis foi fundado em 1983, com a plantação de ervas medicinais no terreno do Hospital Regional de Planaltina. Posteriormente, houve uma expansão com a construção de um local próprio e o desenvolvimento de atividades como homeopatia, fitoterapia, acupuntura e grupos de educação em saúde como os de automassagem chinesa, lian gong, tai chi chuan, alimentação integral, autoconhecimento, xaropes caseiros e bordado terapia.

