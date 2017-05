Observatório Nacional abre inscrições para o curso a distância 'O Sistema Solar' 

O Observatório Nacional está oferecendo, gratuitamente, o curso a distância 'O Sistema Solar' (inscrições no site https://daed.on.br/ead).

Por se tratar de um curso em nível de divulgação científica, não é necessário conhecimento prévio para acompanhá-lo à distância, uma vez que ele está voltado para um público não especializado em ciências exatas.

O seu principal objetivo é socializar o conhecimento científico.

O curso terá duração de quatro meses, tendo início no dia 3 de julho e encerrando no dia 13 de novembro. As inscrições permanecerão abertas até o final do último dia de prova (13/11). O participante pode se inscrever a qualquer momento. Se perder um módulo ou uma prova, não há problema, pode participar da fase seguinte.