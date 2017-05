Maranhense vai representar o Brasil em evento internacional de Comunicação Científica

O estudante de mestrado em Engenharia Civil Felipe Lima da Costa sagrou-se vencedor da etapa nacional do FameLab, um dos maiores concursos de comunicação científica do mundo. O evento aconteceu na última sexta-feira, 5, e foi realizado pelo British Council.

Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (Fapema), Felipe teve apenas três minutos para apresentar um tema científico de maneira lúdica e criativa no palco do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Ele disputou a final da competição com mais dez pesquisadores brasileiros; as apresentações foram julgadas por um painel de cientistas e especialistas em comunicação.

Com a vitória na etapa nacional, Felipe Lima da Costa vai apresentar-se em um dos mais prestigiados eventos científicos do mundo, o Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, que reúne cientistas do mundo inteiro e acontece entre 6 e 11 de junho. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação do candidato brasileiro serão custeadas pelo British Council. Na final internacional, Felipe terá de apresentar um tema científico, em inglês, em até três minutos.

Sucesso em todos os países onde está presente, o FameLab foi idealizado para promover o diálogo entre cientistas e o público leigo, incentivando o desenvolvimento das competências de comunicação entre pesquisadores e aproximando a pesquisa científica do público em geral.

Para participar do FameLab, pesquisadores de todo o Brasil enviaram vídeos dinâmicos e divertidos, de até 3 minutos, em que apresentaram um tema científico direcionado ao público leigo, sem recurso a qualquer dispositivo eletrônico (como Power Point), edição ou efeitos especiais.

Felipe Lima da Costa

O maranhense é aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde é bolsista com financiamento da FAPEMA (MA)

O maranhense é aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde é bolsista com financiamento da FAPEMA (MA). Sua área de concentração é Construção Civil, com enfoque em Materiais.