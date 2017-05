Jovem que queria nuggets grátis quebra recorde no Twitter

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres perdeu seu posto de dona do tweet mais retuitado da história para um jovem de 16 anos que apenas queria comer alguns nuggets de graça. Tudo começou quando Carter Wilkerson, que mora em Nevada, nos Estados Unidos, perguntou para a rede de fast-food Wendy's quantos retweets (RTs) seriam necessários para que ele ganhasse um suprimento gratuito de nuggets por um ano.

O restaurante, então, respondeu que seria de 18 milhões. Com isso, Wilkerson, que aceitou o desafio, começou a pedir que todos os seus seguidores retuitassem o seu pedido para o ajudarem a conseguir a preciosa comida. E pouco tempo, o tweet, que conta com um print da conversa entre o jovem e a Wendy's e a frase "por favor me ajudem, um homem precisa dos seus nuggets", começou a se espalhar pela internet e ganhar apoio até de grandes personalidades e companhias, como Amazon, Microsoft, Google e United Airlines.

E nesta semana, o tweet conseguiu atingir um feito histórico: o de se tornar o mais retuitado da rede social. Com mais de 3,5 milhões de RTs, a publicação desbancou o tweet que ocupava esse lugar, o da famosa selfie do Oscar de 2014 postada por DeGeneres, que "apenas" conta com mais de 3,4 milhões de retweets.

Além disso, mesmo não conseguindo cumprir a meta, a Wendy's, que acabou ganhando uma grande publicidade com o caso, afirmou que Wilkerson conseguiu seu suprimento de um ano de nuggets e que ainda fará uma doação de US$ 100 mil para a DaveThomasFoundation, responsável por cuidar do processo de adoção de várias crianças.