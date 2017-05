ONG Saúde Criança é uma das instituições beneficiadas pelo projeto global Win4Youth

Com o objetivo de promover melhor qualidade de vida e reestruturar as famílias de crianças com doença crônicas e vítimas da desigualdade social, a consultoria Lee Hecht Harrison (LHH) – líder em transição de carreira e desenvolvimento de talentos, em parceria com o Grupo Adecco, o qual faz parte, doou para a ONG Saúde Criança, localizada em Botafogo/RJ, US$ 50 mil, no último dia 04 de maio.

O aporte será para que a instituição possa manter e aprimorar o seu Plano de Ação elaborado em parceria com os familiares e a equipe da instituição, composta por assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, advogados, entre outros. “A ONG, que conta com uma representação em Nova York chamada Brazil Child Health, existe há 26 anos e sua metodologia já foi replicada por 23 instituições em todo o Brasil”, diz José Augusto Figueiredo – Presidente no Brasil e Vice-Presidente na América Latina da consultoria LHH, acrescentando que além, de suas ações nas áreas de saúde e cidadania que facilitam o acesso a consultas e exames médicos, a ONG oferece apoio jurídico e cursos profissionalizantes.

A iniciativa é resultado do Win4Youth, campanha global do Grupo Adecco que acontece há sete anos e que une o incentivo às práticas esportivas entre parceiros, clientes e assessorados, com uma campanha de responsabilidade social. Os quilômetros acumulados pelas atividades realizadas são contabilizados através da plataforma http://tracking.win4youth.com/ ou pelo aplicativo Win4Youth (IOS e Android). Os resultados são revertidos em doações para instituições de apoio às crianças e adolescentes. “Não há uma distância mínima a ser percorrida. Todos os Kms contam para alcançar ou superar o nosso objetivo, que neste ano é de 4.3 milhões de quilômetros”, explica Figueiredo, lembrando que todos podem participar.

Cada ano é definido um esporte e, em 2016, foi o triathlon. Assim, o desafio era nadar, pedalar ou correr 1.5 milhões de kms globalmente. “Conseguimos a adesão de 17,5 mil participantes e ultrapassamos a meta. Foram percorridos 3.1 milhões de kms em todo o mundo, demonstrando a importância dada à causa”, diz Figueiredo. Segundo ele, o intuito é não só ajudar essas iniciativas, mas tentar despertar e fomentar o interesse de outras empresas, privadas ou públicas, para que também façam a sua parte. “Estamos felizes em poder contribuir com um projeto tão sério e importante”, concluiu.

Histórico do projeto:

Ano 2015

3,4 milhões de km contabilizados (Triathlon)

US$ 375k arrecadados

8 Instituições apoiadas (1 no Brasil)

Ano 2016

3,1 milhões de km contabilizados (Triathlon)

US$ 450k arrecadados