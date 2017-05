'Bloomberg': Realidade virtual leva exército de Israel para debaixo da terra

Matéria publicada nesta terça-feira (9) pela Bloomberg conta que em um edifício reformado de uma base militar da região central de Israel, soldados estão treinando para combates subterrâneos usando headsets produzidos pela Oculus, a fabricante de headsets de realidade virtual de propriedade do Facebook, e pela Vive, que pertence à empresa HTC.

Segundo a reportagem o uso de realidade virtual por militares não é algo incomum — o Ministério da Defesa do Reino Unido utiliza a tecnologia em simulações de treinamento há mais de uma década –, mas os soldados de Israel estão usando RV para se preparar para ataques do Hamas por meio de túneis que atravessam a fronteira de Israel com Gaza e aprendendo como percorrer o terreno claustrofóbico tanto sozinhos quanto em equipe.

A realidade virtual permite que os comandantes coloquem soldados em exercícios que são impossíveis de realizar no mundo físico, disse seu oficial de treinamento a Bloomberg. Os óculos da Oculus, escolhidos por sua alta resolução, criam sistemas de túneis e obstáculos realistas para soldados sentados com computadores, e os headsets da Vive transportam um soldado de pé por baixo da terra com controles para desmantelar armadilhas. O Facebook e a HTC não responderam aos pedidos de comentário.

Implementados em abril para treinar uma força especial da unidade de engenharia de combate, os exercícios de RV têm bom custo-benefício e reduzem o tempo de treinamento pela metade, disse o tenente-coronel O. O exército investiu centenas de milhares de dólares no sistema, que compreende cerca de 10 estações de trabalho e uma experiência de túnel físico da Vive. Após o treinamento virtual, os soldados avançam para um túnel construído sobre a terra, cuja forma pode ser alterada com complementos modulares como peças de Lego gigantes, finaliza Bloomberg.

