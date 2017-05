'NYT': Pistas sobre danos causados pelo Zika Podem estar equivocadas em casos de gêmeos

O jornal norte-americano The New York Times publicou uma longa matéria onde analisa alguns casos de zika onde irmãos gêmeos não foram atingidos da mesma forma.

Times descreve que na cama ao lado de seu irmão, Ana Vitória da Silva Araújo agia como a bebê de um ano que era. Ela sorria e balbuciava; ela brincava com uma baleia de pelúcia; ela arrancava a chupeta da boca de seu irmão e tirava o paninho de arroto do seu ombro. Seu irmão, João Lucas, parecia não perceber a presença dela. Ele mantinha seus olhos fechados e sua boca fazendo movimentos de sucção. Um comportamento típico de recém-nascido. Porém, João Lucas tem exatamente a mesma idade da Ana Vitória — eles são gêmeos. João Lucas nasceu com microcefalia e outros problemas sérios, resultado de sua mãe ter sido picada por um mosquito infectado por Zika durante a gravidez. O vírus que atacou seu cérebro no ventre da mãe aparentemente poupou sua irmã.

O noticiário afirma que os irmãos são um dos nove grupos de gêmeos identificados na crise do vírus Zika no Brasil, e os cientistas esperam que eles possam esclarecer como o vírus funciona em geral e por que inflige danos implacáveis a alguns bebês e a outros não.

De acordo com o diário, gêmeos frequentemente fornecem pistas para mistérios médicos porque as suas similaridades biológicas permitem que cientistas identifiquem diferenças relevantes. Determinar por que um gêmeo foi infectado no útero e o outro não, pode esclarecer como o Zika atravessa a placenta, como entra no cérebro, e se algumas mutações genéticas tornam um feto mais resistente ou mais suscetível à infecção por Zika.

Até recentemente, os gêmeos afetados pelo Zika no Brasil pareciam ter um padrão, disse Mayana Zatz, geneticista e bióloga molecular da Universidade de São Paulo. Os casos incluem dois pares de gêmeos idênticos e um bebê em cada par têm microcefalia, comentou. “Há também seis conjuntos de gêmeos fraternos em que um gêmeo tem microcefalia, enquanto o outro parece não ter sido afetado”.

A reportagem analisa que já que gêmeos idênticos compartilham uma placenta enquanto gêmeos fraternos quase sempre têm placentas separadas, Dra. Mayana e outros especialistas sugeriram que o vírus Zika pode ter penetrado em uma placenta e não na outra. Talvez o vírus tenha entrado por um ponto fraco na membrana da placenta, disse Ernesto Marques, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Pittsburgh e da Fundação Oswaldo Cruz, em Recife. Ou se um feto “chutou a placenta”, disse ele, a inflamação daquela lesão na membrana pode ter se tornado uma porta de entrada para o vírus.

NYT aponta que um conjunto de gêmeos quebrou esse padrão. Esses gêmeos são fraternos e tinham placentas separadas, mas ambos têm microcefalia e outras complicações do Zika. “O menino é mais afetado do que a menina, mas ambos são graves”, disse Dra. Mayana.

Esse caso complica a teoria dos cientistas. Dra. Vanessa Van der Linden, que ajudou a descobrir que o vírus Zika causa microcefalia e tratou alguns gêmeos, disse que uma explicação pode ser que, em alguns casos de gêmeos fraternos, o Zika cruzou ambas as placentas, mas os gêmeos tinham diferenças genéticas que influenciaram o porquê de apenas um deles ter sido infectado ou “o porquê de os bebês reagirem de forma diferente ao vírus”.

Dr. Ernesto sugeriu outra possibilidade: que um gêmeo afetado foi exposto ao Zika antes que o corpo da mãe desenvolvesse anticorpos para neutralizar o vírus, e o outro gêmeo foi infectado horas mais tarde, depois que a mãe tinha formado e transmitido esses anticorpos protetores.

O vírus deveria chegar em ambos ao mesmo tempo, disse ele. “No entanto, se o vírus atingiu um dos bebês antes que a mãe realmente tivesse os anticorpos neutralizantes, você tem um problema”.

O laboratório de Dra. Mayana colheu sangue de gêmeos afetados e não-afetados, e está cultivando células cerebrais provindas das células-tronco. Ela está testando para ver quais dessas células são suscetíveis à infecção por Zika. Isso poderia mostrar se alguns gêmeos têm predisposições genéticas que tornam a infecção por Zika mais provável. No final do processo, Dra. Mayana espera encontrar uma interação de fatores que possam variar em cada gravidez de gêmeos. Eu acredito, disse ela, que a explicação será complexa.

Quando João Lucas e sua irmã gêmea nasceram em agosto de 2015, sua mãe, Neide Maria Ferreira da Silva, não sabia que ele tinha microcefalia nem danos cerebrais, conta ela. “Ele nasceu primeiro e foi temporariamente colocado em uma câmara de oxigênio por causa de problemas respiratórios”. A “médica de deformação” da maternidade, especializada em recém-nascidos com deficiências, recomendou que ela visse um geneticista, mas Neide achou que qualquer problema que ele pudesse ter seria leve, disse.

Ela já havia dado à luz a dez filhos, começando quando tinha 17 anos. Demorou um mês para levar João Lucas ao geneticista, que disse que “o cérebro dele não era como o nosso”, lembrou Neide, 42 anos. “Vai ser sempre muito pequeno”.

Ela ficou chocada. Eu não me senti triste ou chateada, disse ela. “Eu pensei como iria ser quando ele crescesse e percebi que eu teria que cuidar mais dele do que dos meus outros filhos”.

Mas os sintomas dele começaram a sobrecarregá-la. Ele adormecia e, cinco minutos depois, começava a gritar, disse ela.

Neide ficou especialmente alarmada com as convulsões de João Lucas, que faziam ele “ficar roxo” e olhar “como se seus olhos fossem pular para fora”.

Às vezes, ele ficava tão agitado que arranhava o próprio rosto, disse Neide. “O sangue corria”.

Incapaz de lidar com os cuidados de João Lucas, Neide começou a levá-lo à casa da prima de uma vizinha, que iria cuidar dele. A cuidadora, Valéria Gomes Ribeiro, 46 anos, levou o bebê para sua primeira consulta com um neurologista. Para acalmá-lo, a médica prescreveu Clonazepam, uma droga ansiolítica, mas Neide ainda descobriu que, quando João Lucas estava em casa, sempre acontecia algo de errado. Ele desenvolveu pneumonia e problemas alimentares e até mesmo o que ela chamou de “uma febre emocional”, porque ele parecia sentir a falta de Valéria, disse Neide.

A filha de 11 anos de Neide ficou grávida e teve um aborto, o que resultou em uma visita do Conselho Tutelar. Depois que Neide disse ao conselheiro tutelar que uma amiga estava cuidando do seu bebê com Zika, o Conselho investigou o caso e iniciou procedimentos para retirar João Lucas de sua casa. Para evitar que ele fosse colocado em um abrigo, as duas mulheres e o Estado concordaram que João Lucas viveria com Valéria, enquanto Ana Vitória ficaria com Neide. Por ordem judicial, João Lucas passa os domingos na casa de sua mãe biológica.

Valéria, que enfeitou João Lucas com uma pulseira e um colar com uma figa como amuleto de boa sorte, tenta levá-lo a todos os seus muitos compromissos médicos. Esses compromissos incluem visitas a um psicólogo, que mostra a João Lucas um painel de quadrados pretos e brancos para estimular a sua visão e esfrega a criança com uma esponja coberta com palitos de sorvete para estimular o tato.

Em uma visita, no outono passado, à casa cor verde-esmeralda de Valéria, em uma uma rua de terra e com o 23º salmo pendurado em uma parede amarela, Ana Vitória deu uma volta, segurando uma fatia de pão de ló em uma mão, batendo na mesa com a outra. Alcançando a boca de seu irmão, ela tocou no adesivo verde que os terapeutas aplicam em torno dos lábios, dedos, costas e queixo para relaxar os músculos enrijecidos. Neide sacudiu um chocalho diante de João Lucas, mas ele não teve nenhuma reação.

Até agora, sua irmã — como os outros gêmeos fraternos sem danos cerebrais óbvios — parece ilesa, mas os médicos a monitoram assim como os outros. No exame de um ano de idade de Ana Vitória, ela estava um pouco atrasada em termos de desenvolvimento. Seu vocabulário era limitado e ela demorou a apontar para a sua mãe quando a médica pediu que ela o fizesse, disse Neide.

Isso pode não estar relacionado ao Zika, mas, ela observou: “A médica nunca disse que é 100% certo que ela não tenha algum problema”.

