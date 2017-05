Muniz Sodré participa de IV Jornada de TCC e Iniciação Científica da Facha

A Facha – Faculdades Integradas Hélio Alonso promove no dia 09 de maio (terça-feira), a partir das 16h, a IV Jornada de TCC e Iniciação Científica.

O evento será aberto com uma palestra do professor-emérito da UFRJ, Muniz Sodré, um dos mais importantes teóricos da Comunicação no Brasil. Em seguida, começam as apresentações de 10 projetos de iniciação científica de alunos da instituição. O evento é gratuito e tem vagas limitadas para inscrições prévias, que podem ser feitas pelo site www.eventos.facha.edu.br/evento/276.

Na palestra 'Para onde vai nossa sociedade? A importância do pensamento teórico na pesquisa acadêmica', Sodré fala sobre a perspectiva teórica e os caminhos acadêmicos da comunicação, que vão alem das descrições de processos tecnológicos e o ensino prático.

O evento será encerrado com uma tarde de autógrafos com autores como Maria Helena Carmo (Comunicação, Cidade e Megaeventos), Jorge Tadeu (A Publicidade gay no Brasil: do silêncio à conexão), Sady Bianchin (Tráficos Utópicos), entre outros.

Muniz Sodré

Muniz Sodré é autor de 30 livros publicados sobre Comunicação e Cultura. Ele é doutor em Letras pela UFRJ, mestre em Sociologia da Informação e Comunicação pela Université Paris IV e graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. É ainda Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor e administrador da Biblioteca Nacional por cinco anos.

Serviço: IV Jornada de TCC e Iniciação Científica

Data: 09 de maio (terça-feira), às 16h

Local: Auditório da Facha - Rua Muniz Barreto, 51 - Botafogo

Inscrições: www.eventos.facha.edu.br/evento/276

Mais informações: 21 2102-3131