Infor mira em business intelligence com aquisição da Birst

A Infor, provedora de aplicações empresariais por mercado e desenvolvidas para a nuvem, anuncia o acordo para aquisição da Birst, uma empresa de business intelligence, focada em computação em nuvem, análise e visualização de dados. A Birst é uma plataforma estratégica que fornece, interpreta e entrega dados intuitivos e estratégicos para a tomada de decisões nos negócios.

Com a plataforma de business intelligence da Birst é possível conectar toda a empresas por meio de uma rede virtual de BI, de acordo com um quadro analítico comum. A Birst oferece uma estrutura em ETL (extrair, transformar e carregar, em inglês), relatórios operacionais, gráficos, compreensão semântica, visualização, descoberta inteligente, e mistura de dados para uma plataforma abrangente e simplificada de BI na nuvem.

A Birst recebeu quatro das cinco maiores pontuações da pesquisa Critical Capabilities para Business Intelligence e Plataformas Analíticas de 2017, publicada em 2 de março pelo Gartner, que avaliou produtos de 26 fabricantes. A Birst conquistou a nota máxima para BI OEM embutido (4.15 de 5), implementação externa (4.18 de 5). A empresa também recebeu a terceira maior nota uso de BI centralizado e ágil (3.80 de 5), e ficou em quarto lugar na descoberta de dados abrangentes (3.59 de 5).

“Os fundadores do Birst têm uma experiência profunda em BI. Muitos deles formaram empresas como a Siebel Systems BI, que agora é parte do BI da Oracle. Eles se uniram com foco em nuvem para criar uma plataforma de BI moderna, com a compreensão das necessidades do futuro, experiência com uma variedade de casos de sucesso e compromisso com a nuvem”, afirmou Charles Phillips, CEO da Infor. “Agora é a hora de convergir a plataforma de BI nativa na nuvem com a principal empresa de cloud computing do mundo. Juntos, iremos definir a próxima geração de aplicações analíticas.”

Nos últimos seis anos, a Infor construiu uma das maiores empresas de nuvem do mundo, com 65 milhões de usuários em mais de 100 países. Um investimento de, aproximadamente, US$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para reconstruir uma indústria específica para aplicações em nuvem, que tem gerado dois dígitos de crescimento em assinaturas. Com a ampliação no número de assinaturas em nuvem e petabytes de dados de missão crítica na nuvem, a Birst e a Infor ofertarão uma plataforma única e elegante para obter insights, descobrir, correlacionar e fazer análise preditiva, com uma interface de usuário altamente consumível.

“A Infor é a casa perfeita para a Birst, pois tem escala global e recursos para acelerar o crescimento em curto prazo e também uma visão em longo prazo para o futuro dos negócios centralizados em dados, usando uma estratégia avançada de business intelligence, inteligência artificial, e machine learning”, afirmou Brad Peters, chairmain e CFO da Birst.

Os dados empresariais são complicados, dispersos e inconsistentes. A Birst conta com funcionalidades para incorporar os dados, e inclui uma camada de rede semântica para padronizar as definições em diferentes fontes de dados dispersos. A automação de dados refinada aumenta a unificação de tecnologias inteligentes que podem mapear e modelar os dados de diversas fontes para definir métricas a partir de todos os repositórios de dados.

Clientes que usam múltiplos sistemas de ERPs solicitaram que a Infor desenvolvesse uma camada analítica empresarial em todo ambiente de dados dispersos, pois as empresas de aplicações de ERP raramente têm a expertise ou interesse em fazer camadas de agregação.

Hoje, as empresas de BI têm a plataforma analítica mas não entendem os processos da indústria e seu potencial preditivo. Já as empresas de aplicações, entendem os processos da indústrias, mas não contam uma plataforma de análise de dados efetiva, e o valor do negócio está na habilidade de prover bons insights e correlações entre múltiplos domínios funcionais. A Infor e a Birst representam a convergência dos dois mundos, com a indústria do futuro conectada à análise do futuro, pois a companhia adquiriu uma plataforma de BI moderna e ofertada na nuvem, um movimento contrário ao das grandes empresas de aplicações que adquirem produtos de BI em servidores legados, baseando-se na demanda do consumidor.

O investimento da Infor em aplicações analíticas de qualidade foi significativo e apoiará no orçamento, planejamento, consolidação de vendas e demais operações robustas dos clientes, pois a plataforma da Birst complementa e reforça as melhores aplicações do mercado.

Baseada em São Francisco, Califórnia, a Birst tem mais de 300 clientes ao redor do mundo, incluindo a American Express Global Business Travel, a Kellog’s, Reckitt Benckiser, Schneider Eletric, e a Citrix. A companhia tem, aproximadamente, 260 empregados.

Sobre a Birst

A Birst é uma plataforma avançada de business analytics em rede. As organizações podem alcançar um novo nível de dados preditivos confiáveis para tomada de decisões ao conectar dados e pessoas pela rede de serviços de análise de dados. A Birst escala dos indivíduos às empresas de forma inteligente, conectada e escalável. Saiba mais no www.birst.com

Sobre a Infor

A Infor desenvolve software de negócios na nuvem para indústrias específicas. Com mais de 15 mil empregados e, aproximadamente, 90 mil clientes em mais de 170 países, o software da Infor foi desenhado para o progresso.

Mais informações: http://www.brasil.infor.com