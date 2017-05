Quatro motivos para fazer cirurgia plástica no outono e inverno

Não é segredo para ninguém que a busca e a realização de todos os tipos de cirurgias plásticas voltadas à estética aumentam significativamente nas temperaturas mais frias. Mas por que o outono/ inverno é a melhor época?

O cirurgião plástico Gustavo Nobrega, do Rio de Janeiro, explica os pontos que devem ser levados em consideração:

1 - O paciente estará pronto para o verão, poderá ir à praia e se expor ao sol com segurança: “a cirurgia plástica realizada nesta época possibilita com que o paciente chegue ao verão recuperado e apto a deixar à mostra a região trabalhada na cirurgia, sem riscos” explica Nobrega. 2- Segundo o cirurgião, o paciente pode utilizar roupas mais largas e confortáveis facilitando o uso de cinta, diferente dos climas mais quentes quando pacientes sentem incômodo com a cinta, que é justa e de um material espesso.

3. Com o clima frio o paciente fica menos inchado, consequentemente, a recuperação é um pouco mais rápida: como o inchaço é menor, a dor também é menor. “As temperaturas quentes estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos, contribuindo para o edema. No frio, não há esse problema e, consequentemente, é reduzida a chance de retenção de líquidos, o que dá uma sensação mais confortável ao paciente” diz o especialista.

4. De acordo com Gustavo Nobrega, a baixa incidência dos raios solares e a menor exposição ao sol nessa época auxiliam na boa cicatrização, amenizando o risco de manchas de pele e cicatrizes escurecidas. A qualidade de uma cicatriz está intimamente ligada aos cuidados tomados no pós-operatório.