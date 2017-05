Criança Segura realiza ações para a 4ª Semana Mundial das Nações Unidas sobre Segurança no Trânsito

Entre os dias 8 e 14 de maio, acontece a “4ª Semana Mundial das Nações Unidas sobre Segurança no Trânsito”, que tem o objetivo de aumentar a consciência global sobre os acidentes de trânsito, centrando-se em temas específicos. Este ano, o tema escolhido como mote da campanha é “Slow down” ou “Reduza a velocidade”.

A velocidade é uma questão central para se evitar lesões e mortes no trânsito, pois quanto maior a velocidade do veículo, maior o risco de lesões mais graves e de mortes em caso de acidentes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os governos adotem limite máximo de velocidade inferiores ou iguais a 50 km/h em vias urbanas e de 30 km/h em áreas escolares.

Estudos comprovam que, ao ser atropelado, o risco de morte de um pedestre é de 20% quando o veículo está transitando a 50 km/h e de 60% quando a 80 km/h (confira mais informações no infográfico produzido pela OMS).

Para marcar a data, a Criança Segura, em conjunto com alguns parceiros, irá realizar diversas ações para alertar a população sobre a importância da redução da velocidade em vias urbanas para salvar vidas. As ações serão realizadas em São Paulo, Guarulhos e no interior do estado.