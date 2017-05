Stephen Hawking: restam apenas cem anos para salvar humanidade

A humanidade enfrenta várias ameaças. Vários cenários podem levar ao desaparecimento da nossa espécie humana tais como epidemias, as alterações climáticas e a sobrepopulação.

Segundo Stephen Hawking, é preciso proceder à evacuação da população humana sem demora, porque dentro de 100 anos vai ser tarde demais…

O novo documentário batizado de "Stephen Hawking: Expedition New Earth" com a participação do famoso astrofísico, dedicado à colonização de outros planetas pela humanidade, será realizado nos próximos meses. Segundo Hawking, a humanidade deve abandonar o planeta o mais rapidamente possível para colonizar o espaço nos próximos 100 anos porque ela ficará ameaçada de extinção total.

O astrofísico afirma que são os planetas e os satélites no nosso Sistema Solar que devem ser colonizados primeiro.

Segundo ele, este é o único caminho para se salvar do desaparecimento a espécie humana.

Esta não é a primeira vez que o cientista britânico apresenta tal previsão negativa. Contudo, anteriormente ele era mais otimista, evocando o período de um milênio em vez de um século, como refere agora.

De acordo com o astrofísico britânico que tem estudado a questão durante anos, as ameaças, além das mencionadas, são numerosas. Os fatores de risco incluem a possibilidade de uma guerra nuclear, os avanços tecnológicos ou a exaustão de recursos.

