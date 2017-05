Final nacional do FameLab é nesta sexta, 5 de maio, no Museu do Amanhã

A final nacional do FameLab será realizada em 5 de maio no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contará com apresentações de 11 cientistas brasileiros que disputam uma vaga na etapa internacional, que ocorre em junho, na Inglaterra.

O evento é aberto ao público,as inscrições para a plateia são gratuitas e devem ser feitas pelo site: www.britishcouncil.org.br/famelab.

O FameLab, realizado pelo British Council, é um dos maiores concursos de comunicação científica do mundo. Conheça, ao final do texto, quem são os brasileiros selecionados para a final nacional do concurso.

Finalistas da primeira edição nacional do FameLab

Para participar do FameLab, pesquisadores de todo o Brasil enviaram vídeos dinâmicos e divertidos, de até 3 minutos, em que apresentaram um tema científico direcionado ao público leigo, sem recurso a qualquer dispositivo eletrônico (como Power Point), edição ou efeitos especiais.

A seleção ficou a cargo de um painel de jurados composto por cientistas e especialistas em comunicação. Os 11 classificados para a grande final passarão por um workshop exclusivo de comunicação científica com Malcolm Love, nos dias 3 e 4 de maio. Love é um coach britânico especializado em comunicação, éex-apresentador e produtor da rede de televisão britânica BBC.

O vencedor brasileiro terá uma oportunidade única: apresentar-se em um dos mais prestigiados eventos científicos do mundo, o Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, que reúne cientistas do mundo inteiro e acontece entre 6 e 11 de junho. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação do candidato brasileiros serão custeadas pelo British Council.

Sucesso em todos os países onde está presente, o FameLab foi idealizado para promover o diálogo entre cientistas e o público leigo, incentivando o desenvolvimento das competências de comunicação entre pesquisadores, e aproximando a pesquisa científica do público em geral.

Conheça os finalistas

Felipe Lima da Costa? – Atualmente é aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde é bolsista com financiamento da FAPEMA - MA. Sua área de concentração é Construção Civil, com enfoque em Materiais.

Leonardo Vinicius Monteiro de Assis - Doutorando no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) e filiado à FAPESP - SP. Sua pesquisa tem como foco a modulação dos genes de relógio, de reparo de DNA e de síntese de melanina pela radiação UVA em melanócitos.

Lívia Sperandio Caetano – ?Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. É integrante do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas da UVV com o tema “Efeitos do chumbo associados à elevação do co2 em cavalo marinho (Hippocampus reidi)” e filiada à FAPES - ES.

Mirian Ayumi Kurauti? – Atualmente é aluna de Doutorado em Biologia Funcional e Molecular (área fisiologia) no Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo da UNICAMP e filiada à FAPESP – SP, sob orientação do Professor Doutor Antonio Carlos Boschero.

Pamela de Oliveira Pena? – Aluna de Mestrado na Universidade de São Paulo, atuando nos seguintes temas: microbiologia aplicada, clonagem, expressão e purificação de proteínas recombinantes e biologia estrutural, sendo filiada à FAPESP – SP.

Paula Maria Moreira Martins – Doutora em Ciências Biológicas pela UNESP e atualmente no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e filiada à FAPESP – SP. Tem experiência em biologia molecular e microbiologia. Atualmente trabalha com sistemas toxina-antitoxina em Xanthomonas citri subsp. citri.

Rafael Barros Pereira Pinheiro –Doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG e filiado ao CNPq (Minas Gerais). Em seu projeto de Doutorado estuda a ecologia e evolução de interações ecológicas, sobretudo interações de parasitismo e mutualismo.

Raquel Caserta – No momento, desenvolve seu pós doutoramento no Instituto Agronômico de Campinas, filiada ao CNPq (São Paulo), com transformação genética de citros visando resistência contra Xylella fastidiosa. Tem experiência na área de Genética Molecular e de Microorganismos, e Tranformaçao de Plantas.

Rebeka Tomasin – É pós –doutoranda da UFSCAR e filiada ao CNPq (São Paulo). Possui experiência nas áreas de Fisiologia Experimental do Câncer e Metástase, com ênfase em modelos murinos de câncer de mama triplo negativo, RNA de interferência, screens in vivo e in vitro para identificação de genes reguladores de metástase, caquexia associada ao câncer, apoptose e proliferação celular.

Renata Callegari Ferrari – Foi bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras na University of Manchester (Inglaterra). Durante este período, realizou estágio no laboratório de Martin Humphries (Humphries Lab - Faculty of Life Sciences/ University of Manchester). Atualmente é doutoranda do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal (IB) da Universidade de São Paulo (USP), sendo filiada à FAPESP – SP.

Sara Malvar Mauá – É graduada da Universidade de Brasília em Engenharia Elétrica com ênfase em controle e análise dinâmica não-linear e Mestre Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília na área de Mecânica dos Fluidos. Atualmente é doutoranda em um programa de cotutela com a University of Pennsylvania e a USP e filiada à FAPESP – SP.

Serviço: FameLab – competição internacional de comunicação científica

Final nacional: 05 de maio, sexta-feira, 18h às 21h

Local: Museu do Amanhã, Rio de Janeiro/RJ