Congresso internacional debate cirurgia robótica, em Búzios

De 18 a 20 de maio de 2017 será realizado em Búzios, o 1º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, com a participação de várias sociedades cirúrgicas, como os Capítulos RJ, MG e ES da Sobracil- Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, e os Capítulos RJ do CBCD- Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da SBCBM- Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que realizarão o Congresso em conjunto, com o apoio ainda das Sociedades de Urologia, Oncologia, Cirurgia Torácica e Ginecologia do Rio de Janeiro.

Com programa contemplando a abordagem multidisciplinar dos pacientes e com foco também no diagnóstico, mas principalmente nos avanços do tratamento cirúrgico minimamente invasivo, participarão do evento nomes consagrados da cirurgia internacional em atividades conjuntas com as maiores autoridades do nosso meio nesta área. Serão abordados temas de Cirurgia Digestiva, Bariátrica, Oncológica, Robótica e novas tecnologias, com a presença de convidados da Grã–Bretanha, França, Estados Unidos, México e Argentina, entre outros.

Segundo Delta Madureira, presidente do Congresso e da Sobracil-RJ, a cirurgia minimamente invasiva é uma realidade no Brasil, permitindo, inclusive, a realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, ao mesmo tempo em que proporciona uma recuperação pós-operatória mais rápida e menos dolorosa aos pacientes. A cirurgia minimamente invasiva é método diagnóstico e terapêutico amplamente difundido, não só na abordagem de afecções benignas, mas também no tratamento de doenças malignas. Por ser realizada nas diversas especialidades médicas, já está comprovada sua solidez no tratamento cirúrgico das diversas patologias envolvidas.

Estarão presentes ao Congresso, entre outros, os seguintes palestrantes estrangeiros: Horacio Asbun (Cirurgia Geral - USA), Harris Khwaja (Cirurgia Bariátrica - Inglaterra), Aleksandar P. Simic (Cirurgia Geral – Sérvia), Eduardo Parra D´Avila (Cirurgia Geral – USA) , Salvador Morales Conde (Cirurgia Geral – Espanha) e René Adam (Cirurgia Geral - França).

Maiores informações sobre o Congresso no site cirurgiamini2017.com.br