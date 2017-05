Bicicleta de Leonardo da Vinci será apresentada na Itália

A bicicleta inventada por Leonardo da Vinci estará de volta às ruas na histórica corrida de ciclismo de Montalcino, a Eroica, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de maio.

Durante o evento, a empresa Multi Tranciati vai apresentar uma edição especial da bicicleta, em edição limitada. A criação é parte da série 'As idéias de Leonardo', que engloba modelos didáticos, onde é possível entender os princípios da ciência e ter noções básicas da composição artística que inspiraram o da Vinci.

A Multi Tranciati também é responsável pela linha Riciclandia, que inclui muitas das invenções famosas de Leonardo da Vinci. Para criá-la, a empresa usou a ecologia aplicada à ciência e à história do gênio da Toscana. "Essa bicicleta é provavelmente o projeto mais polêmico e misterioso de Leonardo", disse Renzo Francini, funcionário da Multi Tranciati.

Francini também explica que durante a limpeza do Codex Atlanticus, livro de Da Vinci, foram encontradas duas folhas coladas. Quando foram separadas, havia diversos desenhos do artista, incluindo o de uma bicicleta. "A Riciclandia é inspirada neste esboço, tanto no ponto de vista técnico quanto estético".

Já na Oficina Criativa de Montalcino, acontecerá a exposição 'Leonardo Ridens-Se non era per me l'Eroica a Montalcino la facevi a piedi'. A mostra ficará aberta nos mesmos dias da Eroica, e reunirá obras de 28 designers sobre Leonardo Da Vinci.