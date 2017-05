Salvador recebe jornada preparatória para Congresso Brasileiro de Psicanálise  

O Núcleo Psicanalítico de Salvador (NPssa), em conjunto com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), realiza a Jornada Preparatória para o XXVI Congresso Brasileiro de Psicanálise, no dia 3 de junho, das 9h às 18h30, na Escola Politécnica da UFBA, em Salvador, BA.

O tema do encontro é 'Morte e Vida: Releituras Psicanalíticas'.

Entre os temas estão 'Destrutividade, agressividade, amor e indiferença', 'Interpretação: verdade sem compaixão é crueldade', 'O problema clínico da destrutividade', 'A criança e morte' e 'A intersubjetividade na origem do padrão pulsional', além de apresentação sobre o curso de Psicoterapia Analítica da SBPRJ e do NPssa.

Segundo os organizadores, assistimos ao ressurgimento do nacionalismo e a consequente identificação do diferente, do estrangeiro, como mau, agressor e lesivo. Contudo, 'Vida e Morte' não se encontram somente no Mar Mediterrâneo. Habitam nosso espaço cotidiano, seja ele o social mais amplo, o grupo familiar ou a dupla analista-analisando. Não é preciso que o sofrimento decorra da morte concreta. Ele está intensamente presente na verdade dita sem compaixão, e no silêncio ou ausência do outro, quando ele é esteio para a construção do padrão pulsional.

A jornada é voltada a profissionais e estudantes de Psicologia, Psicanálise e de outras áreas interessados no tema. A Escola Politécnica da UFBA fica na rua. Prof. Aristides Novis, 2, na Federação. As inscrições podem ser feitas através do site www.sbprj.org.br ou na Av. Tancredo Neves, 1632 Salvador Trade Center / Sala 913 Sul, tel: (71) 3271-5024. O preço é de R$ 50,00 para estudantes, de R$ 100,00 para membros Febrapsi e membros Núcleo Psicanalítico de Salvador, e R$ 120,00 para profissionais.

Programa da Jornada Preparatória para o XXVI Congresso Brasileiro de Psicanálise

Data: 3 de junho de 2017

8:30: Entrega de credenciais

9:00: Abertura - M. Cristina Gondim (SBPRJ/SBPSP /Núcleo Psicanalítico de Salvador)

9:15: Destrutividade, Agressividade, Amor e Indiferença: Daniel Delouya (Presidente Febrapsi / SBPSP), Wania Maria Coelho Ferreira Cidade (Presidente SBPRJ), Ney Couto Marinho (Diretor Coordenação Científica Febrapsi / SBPRJ)

Coordenador: Wagner Francisco Vidille (SBPSP)

10:30: Coffee Break

11:00: Interpretação: verdade sem compaixão é crueldade

Grupo I – Bernardo Tanis (SBPSP)

Coordenadora: Lorena Almeida (Núcleo Psic. Salvador)

Grupo II – Rosa Maria Carvalho Reis (SPR.J)

Coordenadora: Hassiba Helou Garcia (Núcleo Psic. Salvador)

Grupo III – Anette Blaya Luz (SPPA)

Coordenadora: Andria Menechini (Núcleo Psic. Salvador)

Grupo IV – Celso Halperin (SBPdePAl)

Coordenadora: Andréa Medeiros de Moura (Núcleo Psic. Salvador)

Grupo V – Cíntia Xavier de Albuquerque (SPB)

Coordenador: Arnaldo Oliveira Novais (Núcleo Psic. Salvador)

12:30: Almoço

14:00: Apresentação: Curso de Psicoterapia Psicanalítica da SBPRJ e NPssa: Anna-Maria Bittencourt (SBPRJ), Magda Rodrigues Costa (SBPRJ), eM. Cristina Gondim (SBPRJ/SBPSP / Núcleo Psic. Salvador)

Coordenadora: Patrícia de Souza Osato (Núcleo Psic. Salvador)

15:00: Auditório I: O Problema Clínico da Destrutividade

Anna-Maria Bittencourt (SBPRJ)

Sônia Eva Tucherman (SBPRJ)

Coordenadora: Sebastião Azevedo Jr. (Núcleo Psic. Salvador)

15:00: Auditório II: A Criança e a Morte

M. Teresa Naylor Rocha (SBPRJ)

M. Teresa Lopes (SBPRJ)

Coordenadora: Vanessa Tavares Giacon (Núcleo Psic. Salvador)

16:30: Coffee Break

17:00: Encerramento: A Intersubjetividade na Origem do Padrão Pulsional

Sergio Nick (SBPRJ / Vice-presidente eleito International Psychoanalytical Association)

Coordenadora: Daniela Abate Boschetti (Núcleo Psic. Salvador)