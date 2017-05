Mar do Caribe invadiu Amazônia duas vezes há milhões de anos

Partes da Floresta Amazônica na Colômbia e no Brasil foram inundadas pela água do Mar do Caribe em dois momentos no período Mioceno, cerca de 23 milhões de anos atrás, revelou um estudo publicado pela revista Science Advances.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (3), a descoberta foi possível graças a 933 tipos de evidências que incluem um minúsculo dente de tubarão, partes de camarões, pólen e diversos organismos marinhos.

O estudo foi realizado por cientistas do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian, com sede no Panamá, e liderado pelo geólogo colombiano Carlos Jaramillo. O grupo examinou sedimentos da bacia Llanos, no leste da Colômbia, e a bacia do Amazonas e Solimões, no Noroeste do Brasil.

De acordo com o pesquisador, as inundações foram "rápidas", com duração de menos de um milhão de anos cada uma. A questão é um tema de debate entre os cientistas por se tratar de um terreno que continua sendo difícil de estudar, e os dados consistentes são poucos.

Reconstrução paleogeográfica do estudo sobre as incursões

Atualmente, cerca de 80% da Amazônia é ocupada por florestas em terra firme e 20% por regiões inundáveis. De acordo com o estudo, para entender a biodiversidade da região, é importante levar em consideração as inundações.

As descobertas confirmam que a paisagem teve grandes mudanças no decorrer do últimos 20 milhões de anos, e ainda podem ajudar a entender o desenvolvimento da flora e fauna da região, considerada a maior do planeta.