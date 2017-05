Evento da Academia Brasileira de Ciências reúne cientistas internacionais

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) reúne nos dias 8, 9 e 10 de maio, no Museu do Amanhã (Praça Mauá), os principais nomes da ciência do Brasil e do mundo para a Reunião Magna de 2017. Neste ano, a ABC vai apresentar os resultados da iniciativa "Um projeto de ciência para o Brasil", conjunto de propostas que visa ao fortalecimento de setores estratégicos para o desenvolvimento do país. A ação mobilizou cientistas brasileiros de excelência, distribuídos em 14 grupos de estudo de diferentes áreas.

A primeira versão do documento será apresentada no dia 10 de maio, às 14h, em sessão que contará com os coordenadores do projeto: o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) Jerson Lima e o professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), José Tundisi. Também estarão presentes o presidente da ABC Luiz Davidovich e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) Jorge Guimarães.

Com entrada gratuita e aberta ao público, mediante inscrição prévia, a Reunião Magna receberá pesquisadores brasileiros e internacionais que vão debater temas atuais, como robótica e inteligência artificial, a vacina contra o HIV, os mistérios por trás das ondas gravitacionais, a descoberta de novos agentes antivirais na luta contra a hepatite b e c, e o uso da ressonância magnética para o estudo das proteínas.

Ao longo dos três dias de evento, o público também poderá participar das tradicionais Sessões Científicas Multidisciplinares. Nelas, membros da ABC e pesquisadores convidados vão discutir questões de grande interesse para a sociedade brasileira, como “Amazônia, mar e atividades espaciais”, “Cérebro e envelhecimento”, “Ecossistemas e desenvolvimento econômico”, “Segurança alimentar, recursos hídricos e energia”, “O valor da ciência para o desenvolvimento” e a “Regulamentação do Código de Ciência e Tecnologia (C&T)”.

Para participar da Reunião Magna, é preciso fazer a inscrição no link, até o dia 5 de maio (sexta-feira). Será emitido certificado de participação aos presentes. Jornalistas que forem cobrir o evento também devem efetuar inscrição no link, colocando “Imprensa” e o nome do veículo no campo “Instituição”. Confira abaixo a programação completa.

SESSÕES CIENTÍFICAS MULTIDISCIPLINARES

8/5, 2ª feira

09:00 | FRONTEIRAS DO BRASIL: AMAZÔNIA, MAR E ATIVIDADES ESPACIAIS

Helena Nader, Adalberto Val, Andre João Rypl, José Henrique Meulbert e Segen Farid Estefen

14:00 | CÉREBRO, ENVELHECIMENTO E CAPACIDADE COGNITIVA

Patricia Bozza, Jorge Moll Neto, Fabrice Chretien, Sergio Teixeira Ferreira.

9/5, 3ª feira

09:00 | ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Carlos Alfredo Joly, Fábio Scarano

14:00 | SEGURANÇA ALIMENTAR, RECURSOS HÍDRICOS E ENERGIA

Elibio Rech, Edson Watanabe, Mauricio Lopes, Paulo Canedo

10/5, 4ª feira

09:00 | O VALOR DA CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO

João Fernando Oliveira, José Roberto Boisson, Hugo Aguilaniu e Marcos Cintra

14:00 |UM PROJETO DE CIÊNCIA PARA O BRASIL

Jerson Lima, José Tundisi, Jorge Guimarães e Luiz Davidovich

17:20 | SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE C&T

Francilene Garcia, Ângela Maria Paiva Cruz, Helena Nader e Maria Zaira Turchi

CONFERÊNCIAS MAGNAS

8/5, 2ª feira

11:30 | Humans, Machines, and Work: The Future is Now - Moshe Vardi

O israelense é professor de engenharia computacional da Rice University, em Houston, no Texas, e diretor do Ken Kennedy Institute for Information Technology. Vardi é referência no debate sobre inteligência robótica e engenharia computacional e produziu inúmeros artigos e pesquisas sobre a polêmica questão "Os robôs podem tomar o lugar de humanos um dia?"

16:20 | The HIV Vaccine Problem - Michel Nussenzweig

O brasileiro é líder do laboratório de Imunologia Molecular da Universidade de Rockefeller, nos EUA, e ganhador do Prêmio Robert Koch de 2016. Formado em medicina, mas atuando em pesquisa, estuda mecanismos de defesa do organismo, com amplo conhecimento em células dendríticas e em clonagem de anticorpos contra o HIV.

9/5, 3ª feira

11:30 | Discovery and development of novel antiviral agentes to elimante HCV and HBV infections – Raymond Schinazi

O microbiologista egípcio é diretor do Laboratório de Farmacologia Bioquímica na Emory University, nos EUA, e responsável pela descoberta e desenvolvimento de oito medicamentos retrovirais, incluindo HIV e hepatites B e C.

16:20 | Searching for - and finding! - gravitational waves – Gabriela González

A astrofísica argentina é professora da Universidade do Estado de Louisiana, nos EUA, e líder do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro (LIGO, em inglês) que detectou as ondas gravitacionais expostas na Teoria da Relatividade Geral, de Einstein.

10/5, 4ª feira

11:30 | Nanotechnology might be able to stop cancer from murdering human and animal type species – Mostafa Amr Sayed

O físico-químico egipto-estadunidense recebeu a Medalha Nacional de Ciência dos EUA e é professor da Georgia Tech, nos EUA. Se dedica a pesquisa de física e química de materiais e é conhecido pela regra de El-Sayed usada em espectroscopia. Apontado pela Thomson Reuters como o maior químico da década.

16:20 | Aleitamento materno no século XXI – Cesar Gomes Victora

Potencial indicação ao Nobel na área de Saúde Global, o médico epidemiologista brasileiro é professor emérito da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Suas pesquisas sobre amamentação e nutrição materno-infantil resultaram, em 2017, na obtenção do Prêmio Gairdner na categoria de Saúde Global, o prêmio científico mais importante do Canadá.