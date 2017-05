'DN': Baleia Azul faz sua oitava vítima em Portugal

Matéria publicada nesta quinta-feira (4) pelo jornal português Diário de Notícias afirma que já foram identificadas pelo menos oito vítimas do desafio Baleia Azul em Portugal.

Segunda a reportagem, na quarta-feira (3) uma adolescente foi internada no Porto, com sinais de automutilação e seria o quarto caso desde que se soube que o jogo já fazia vítimas em Portugal, sendo as anteriores em Setúbal, Portalegre e Faro - mas, pelo menos mais quatro adolescentes deram entrada também na quarta-feira nas emergências do Porto.

O noticiário diz que a responsável pela consulta, Otília Queiroz, não quis falar de casos particulares, mas não escondeu sua preocupação com o "caráter predatório" do jogo que desafia os participantes, sendo o objetivo final levá-los ao suicídio. Os alvos são, normalmente, jovens mais fragilizados, e a forma como o jogo da Baleia Azul tem sido divulgado nas escolas poderá potenciar o número de vítimas. "Temos perfeita noção de que é um fenômeno viral", alertou.

DN aponta que o Ministério Público abriu quatro inquéritos relacionados com o jogo online e a a polícia está investigando, para tentar seguir o rasto dos curadores do jogo e saber se tem portugueses envolvidos ou se as ordens vêm todas de fora do país - já que nesta quinta-feira (4) vazou a informação de que a adolescente de Matosinhos internada no Porto recebia ordens de um cidadão brasileiro, que ligava para seu celular de madrugada.

> > Dário de Notícias