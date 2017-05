Descomplicalança plataforma gratuita ‘Tudo sobre Enem’ para orientar estudantes o anointeiro

O estudante que fará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 – que abre inscrições no próximo dia 8 – passa a contar com um precioso apoio. Maior player de educação online voltado para Enem e vestibulares, o Descomplica está lançando a plataforma online 'Tudo sobre Enem' .

O site, que já está a todo o vapor e tem previsão de lançar mais serviços ao longo do ano, disponibiliza gratuitamente acesso a informações essenciais para todo o candidato: mudanças no edital, calendário 2017, notícias atualizadas em primeira mão, dicas de estudo, espelho da redação do exame de 2016, respostas às dúvidas mais frequentes, blog repleto de conteúdo das disciplinas, incluindo sociologia, filosofia, atualidades e redação.

Além desses serviços, a plataforma permite, ainda, acesso a downloads de e-books úteis como: 'Como e o que estudar para o Enem', 'As principais mudanças do Enem 2017' e 'Calendário do Enem 2017'. Durante o ano, ainda serão lançados os gabaritos completos de todas as provas do Enem desde 2009, com ferramentas geradoras de provas e outras novidades. E, em novembro, o estudante também poderá acessar, em primeira mão, minutos após a prova, o Gabarito Enem 2017 junto à ferramenta Sisumetro, que auxilia os candidatos na inscrição no Sisu.

“Ao criar a plataforma, com orientações e notícias atualizadas de todas as etapas, além de conteúdo específico e dicas de estudo, o Descomplica amplia a sincronia com o universo do vestibular. O objetivo é ajudar o estudante na maratona do Enem a zerar qualquer dificuldade e potencializar as chances de migração do status de vestibulando para calouro, sem qualquer custo aos candidatos”, garante Rafael Cunha, diretor pedagógico do Descomplica. “Unindo nossa fórmula ‘conteúdo de muita qualidade e aulas divertidas’, já garantimos o sucesso de nossos alunos no exame de 2016, com pontuação de até 106 pontos a mais, dobrando, também, as chances de alunos de escola pública de ingresso em uma universidade pública. E, para este ano, queremos aumentar ainda mais o triunfo dos nossos alunos”, destaca Rafael.

O Descomplica é um dos maiores fenômenos educacionais do país. Nas redes sociais, soma mais de dois milhões de seguidores e, no site, já atingiu 29 milhões de visitantes únicos em 2016.

Descomplica - Tudo sobre Enem: www.descomplica.com.br/tudosobreenem.