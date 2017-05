Clínica na Barra oferece atendimento gratuito para dependentes químicos 

A Clínica Jorge Jaber e a Faculdade Gama e Souza iniciam essa semana atendimento gratuito a dependentes químicos e familiares de baixa renda na Faculdade Gama e Souza - Unidade Barra. É preciso agendar pelo tel. 21-25409091.

Pelo convênio com a instituição de ensino que mantém outras unidades em todo o Estado do Rio, inclusive algumas dentro e perto de comunidades carentes, e atende a 3000 alunos nas áreas de Saúde, Ciências Sociais, Ciências Humanas e Tecnológicas, em 27 cursos de graduação, a Clínica Jorge Jaber passará também a ministrar cursos na área de dependência química.

O primeiro curso será de extensão universitária e terá início em junho. Serão 8 aulas com duas horas cada, a exemplo do curso gratuito que a Clínica Jorge Jaber oferece em suas dependências em Vargem Pequena, se estabelecendo como a maior formadora de mão-de-obra para o setor. Os módulos do curso são: 1- Introdução: Dependência de Drogas; 2- Arteterapia e Drogas; 3- Dependência de Drogas e a Família; 4- Enfermagem e Drogas; 5 - Educação Física e Drogas; 6- Fisioterapia e Drogas; 7- Grupos de AA/NA; 8 - Comunicação, Jornalismo e Drogas.