Acidentes elétricos causaram quase 600 mortes em 2016, diz estudo

Acidentes com eletricidade causaram 599 mortes no Brasil em 2016, segundo levantamento divulgado hoje (4) pelo Instituto Brasileiro do Cobre (Procobre). Desses, 171 foram acidentes domésticos.

A pesquisa avaliou ainda, a partir de uma amostra de 999 domicílios, as condições das instalações elétricas residenciais. Segundo o estudo, apenas 29% das residências brasileiras têm projeto elétrico e 52% não têm fio terra. “O cenário é bastante preocupante e mostra a necessidade de readequação das instalações elétricas, principalmente dos imóveis com idade média de 20 anos de construção”, diz o diretor da Procobre, Antonio Maschietto.

O padrão da tomada de três polos, adotado obrigatoriamente a partir de 2011, está presente em somente 35% dos domicílios, de acordo com o levantamento. O modelo leva em consideração a legislação de 2006 que exige que as construções tenham sistema de aterramento.

As condições elétricas da própria residência foram consideradas inseguras por 34% dos moradores. Dentre esses, 19% disseram já ter levado ao menos um choque elétrico.