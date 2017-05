Academia Nacional de Medicina debate saúde dos rins e cirurgia bariátrica

Em mais um dia de compartilhamento de conhecimentos médicos, a Academia Nacional de Medicina realizou dois eventos de suma importância. Um simpósio sobre a saúde renal, organizado pelos acadêmicos Drs. Omar da Rosa Santos e Nestor Schor. E uma mini jornada sobre cirurgia bariátrica, organizada pelo acadêmico Dr. Octavio Pires Vaz.

O simpósio sobre saúde renal aconteceu no salão nobre da entidade e reuniu alunos e importantes nomes da nefrologia brasileira. Já a mini jornada sobre cirgia bariátrica aconteceu no auditório Xavier Sigauld.

Acadêmicos fazem simpósio sobre a saúde renal

Representando o presidente da ANM, Dr. Francisco Sampaio, que esteve ausente, o acadêmico Dr. XXXX abriu as discussões falando da importância de se compartilhar o conhecimento. De acordo com ele, compartilhar conhecimento é uma das melhores maneiras para aprender e evoluir.

"É uma honra pra mim estar aqui substituindo o presidente e grande amigo, Dr. Francisco Sampaio. Nossa casa está sempre aberta a receber os melhores profissionais e estudiosos da área médica para compartilhar nosso conhecimento com os estudantes e futuros companheiros de profissão. São talvez futuros membros dessa centenária entidade e que possuem sede de conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma grande maneira de aumentar o aprendizado. Por isso hoje vamos nos enriquecer com esse edificante debate a respeito da saúde dos rins com grandes nomes da nefrologia brasileira", disse o Dr. Omar da Rosa Santos, dando início ao ciclo de palestras.

Participaram do simpósio os Drs. Omar da Rosa Santos, Mauricio Yunes-Ibrahim, André Gouvêa, Manassés Claudino Fonteles, Marrcelo Marcos Morales, Aníbal Gil Lopes, Arthur Cortez, Maurilio Leite Junior, Luis Yu, Miguel Carlos Riella e Nestor Schor. Debatendo temas como: Guanilinas, da investigação à prática clínica; o uso de terapia celular nas doenças renais; a miocardiopatia nos casos de doenças renais crônicas; a relação entre a obesidade e os rins; a influência da genética nas nefropatias e o uso da água como medicamento.

Simultâneamente, no auditório Xavier Sigaud, alguns dos principais nomes da cirurgia bariátrica no país ministravam uma mini-jornada sobre a intervenção cirúrgica nos casos de obesidade, com organização do acadêmico Dr. Octavio Pires Vaz.

Em substituição ao presidente da ANM, Dr. Otávio abriu os trabalhos comentando sobre a importância dos cuidados com a alimentação e de uma vida com hábitos saudáveis.

Estudantes acompanham mini-jornada sobre cirurgia bariátrica

Responsável por dar início ao ciclo de palestras, o Dr. João Régis Carneiro falou sobre os diagnósticos de obesidade, níveis de classificação e as diferentes fisiologias do mal. Logo após, o Dr. Luiz Gustavo Oliveira Silva explicou quais são os casos em que há necessidade de indicação cirúrgica e como é feita a avaliação pré-operatória.

Sob responsabilidade do Dr. Marcelo Papelbaum ficou discorrer aos estudantes sobre quando e por quais motivos os psiquiatras devem contraindicar a cirurgia, e como a cirurgia pode mexer com a cabeça do paciente. O Dr. Marco Antonio Leite falou sobre quais são as complicações mais comuns durante o tratamento cirúrgico.

Para encerrar, ficou para a Dra. Luciana El Kadre falar sobre a importância de previnir e tratar as deficiências nutricionais as quais o paciente enfrenta após ser submetido à cirurgia bariátrica.