Twitter oferecerá serviço de vídeos ao vivo durante 24 horas

O Twitter lançará um serviço de streaming de notícias 24 horas por dia. O canal deve começar a operar em breve e transmitirá notícias ao vivo de agências do mundo todo, além de vídeos postados por usuários na plataforma.

Em entrevista para o "The Wall Street Journal", o diretor executivo de mídia da agência Bloomberg, uma das parceiras da iniciativa, Justin Smith, afirmou que o serviço "se concentrará nas notícias mais importantes para uma audiência inteligente em todo o mundo".

"Com esses novos conteúdos, queremos oferecer mais conteúdos aos usuários, mais receita aos editores e a possibilidade das empresas de alcançarem um público maior", explicou, por sua vez, o Twitter.

Segundo dados do último trimestre, o Twitter registrou mais de 800 horas de conteúdo ao vivo, visto por mais de 45 milhões de usuários. Os balanços financeiros da empresa também tiveram uma performance melhor do que a expectativa dos analistas no primeiro trimestre de 2017. (ANSA)