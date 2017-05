Uber libera débito automático como forma de pagamento

Clientes da Uber em todo o Brasil vão poder pagar por suas viagens com cartão de débito, direto no app, a partir desta terça-feira. Com isso, ainda mais brasileiros terão a experiência de pedir um carro a um toque de um botão, a um preço justo, e de embarcar em poucos minutos, de forma descomplicada.

Para tornar isso possível, há um ano, a Uber se uniu às principais instituições da cadeia de pagamentos para desenvolver tecnologias que permitem a realização dessas transações sem maquininha. Essa é a primeira vez em que uma empresa oferece pagamentos com débito nesse formato, em larga escala.

"Há dez meses, a Uber começou a aceitar pagamento em dinheiro e viu o número de viagens aumentar principalmente nas periferias, em um fenômeno que, para mim, prova a capacidade da nossa plataforma de mudar a mobilidade das nossas cidades", diz Guilherme Telles, diretor-geral da Uber no Brasil. "A nossa expectativa é a de que esse processo continue, agora com meios de pagamento mais modernos e seguros, como débito sem maquininha, tornando a Uber uma opção cada vez melhor para cada vez mais pessoas."

? Para aproveitar a novidade, os usuários que não usam cartões deverão cadastrar os seus na seção Pagamentos, dentro do próprio app.

? Os que usam poderão optar pelo débito em vez do crédito quanto quiserem.

? Para os motoristas parceiros, nada muda e, de quebra, eles ganham mais viagens.

Por enquanto, o pagamento com débito direto no app da Uber estará disponível para clientes do Banco do Brasil e Bradesco com cartões de múltiplas funções (crédito e débito) de bandeira Visa e para clientes do Santander com cartões múltiplos e de débito de bandeira Mastercard?. Nos cartões múltiplos, a qualquer momento, o usuário vai poder optar por pagar no débito ou no crédito.

A opção vai aparecer no app dos usuários ao longo desta semana. Mais bancos e bandeiras serão adicionados ao longo dos próximos meses.

Confira o passo-a-passo:

. Abra o app da Uber, abra o Menu e clique na seção Pagamento

. Clique em Adicionar Forma de Pagamento

. Clique em Cartão de Crédito ou de Débito

. Se o cartão for duplo, quando quiser, clique sobre ele e escolha entre débito ou crédito