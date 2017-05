Casa de Saúde São José é destaque em Congresso de Cardiologia

A Casa de Saúde São José (CSSJ) vai marcar presença no 34º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOCERJ), que será realizado de 03 a 05 de maio, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio.

Referência no setor, o hospital vai contar com um estande, onde serão apresentadas duas novidades: o Laboratório de Performance Humana e o livro Rotinas da Unidade Coronariana e Emergência Cardiológica da Casa de Saúde São José. Também está previsto um Simpósio, no dia 05, com a presença de especialistas da instituição.

Inaugurado recentemente na São José, o Laboratório de Performance Humana levará a expertise de médicos do esporte para o Congresso, além de uma bicicleta para testes de esforço no local. O Laboratório é um investimento do hospital no atendimento ao público interessado em melhorar a performance física ou, simplesmente, em adotar um estilo de vida mais saudável. Responsável pelo novo setor, o cardiologista Fabricio Braga explica que o Laboratório trabalha com áreas importantes, como cognição, biomecânica, fisiologia, nutrição e psicologia.

“Podemos avaliar a condição aeróbica, o comportamento da frequência cardíaca durante o esforço e a recuperação. Com isso, conseguimos aferir o risco cardiovascular e determinar as zonas de treinamento ideais para cada pessoa. A Casa de Saúde São José é o único hospital que conta com uma estrutura voltada para medicina esportiva. Queremos atrair, principalmente, quem ainda não faz exercícios. Nosso serviço identifica fatores importantes para a performance e também para a saúde do paciente”, explica o médico.

Lançamento de livro e Simpósio completam a programação

O lançamento do livro sobre as rotinas da Unidade Coronariana e Emergência Cardiológica da São José também promete movimentar o Congresso. De acordo com o cardiologista Gustavo Luiz Gouvêa de Almeida Jr., organizador da publicação e coordenador da Unidade Coronariana, o objetivo é promover a troca de experiências entre os profissionais, a partir de casos reais tratados no hospital.

Dividida em 29 capítulos e editada pela Rubio, a obra contou com a participação de cerca de 70 colaboradores de diferentes áreas, entre elas Enfermagem e Fisioterapia. A CSSJ vai distribuir 400 exemplares em seu estande no evento.

“Este é mais um diferencial do nosso hospital, que é o pioneiro a reunir suas rotinas médicas em um livro. É uma chancela da qualidade do atendimento oferecido na Casa de Saúde São José”, destaca Gustavo Gouvêa.

Além disso, a CSSJ vai promover o Simpósio Urgências Cardiológicas – Como Fazemos em 2017, no dia 05 de maio, entre 11h e 12h30, quando serão apresentados temas relacionados ao livro. Dor Torácica na Sala de Emergência, Crise Hipertensiva, Acidente Vascular Encefálico e Insuficiência Cardíaca Aguda são alguns dos assuntos que serão abordados.

