Petrobras destaca tecnologias pioneiras empregadas em Libra na Offshore Technology Conference 2017

A Petrobras participa, de 1 a 4 de maio, em Houston (EUA), da Offshore Technology Conference (OTC), maior evento mundial dedicado às atividades de exploração e produção no mar. No dia 2/5, a companhia apresentará um painel inteiramente voltado para as inovações tecnológicas e soluções pioneiras no desenvolvimento da produção de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos. Na conferência, o gerente executivo Fernando Borges, além dos gerentes Orlando Ribeiro, Osmond Coelho e Francisco Costa, mostrarão como a intensa colaboração tecnológica entre as empresas que integram o Consórcio de Libra tem gerado economia de custos e ganhos de eficiência.

O presidente Pedro Parente apresentará, também no dia 2, a palestra “Oportunidades da Petrobras em um novo cenário de petróleo e gás”, com destaque para a progressiva recuperação financeira da companhia após a implementação do Plano Estratégico e de Negócios e Gestão 2017-2021. Ele falará sobre a melhoria nas métricas de segurança e financeira, o programa de parcerias, a adoção da nova política de preços, além dos próximos passos que serão dados em direção ao aumento da eficiência e da competitividade da companhia no mercado global de petróleo e gás.

Em evento paralelo à OTC, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes, participará, no dia 3/5, do painel “Óleo e Gás no Brasil: as Regras do Jogo”, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Texas (BRATECC). Solange mostrará a importância das parcerias da Petrobras com operadores, empresas de serviço e meio acadêmico para o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias offshore. Além disso, destacará as oportunidades geradas pela melhoria no ambiente de negócios no Brasil.

Nesta segunda-feira (1/5), o gerente executivo de Logística, Manutenção e Suporte às operações, Maurício Diniz, participará do painel “Operadoras Offshore no Brasil: sob um Promissor e Positivo Novo Ambiente”, em que destacará as principais estratégias do Plano de Negócios da Petrobras e os desafios envolvidos no descomissionamento (desativação) de plataformas marítimas. Ainda hoje, o gerente Felipe Matoso apresentará a palestra “Redução de Custos dos Projetos de Sistemas Submarinos”. Na ocasião, Matoso mostrará como a companhia vem alcançando redução expressiva de custos na implantação de sistemas submarinos instalados no pré-sal, devido às iniciativas técnicas de simplificação de projetos e ganhos de produtividade.