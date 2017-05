Centro de Inteligência em Orgânicos da SNA marca presença no Green Rio 2017

O Centro de Inteligência em Orgânicos (CI Orgânicos), plataforma digital criada pela Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) com o apoio do Sebrae, e que contribui para o fomento da cadeia de orgânicos, estará presente na edição 2017 do Green Rio, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de maio na Marina da Glória.

O público visitante do evento, além de conhecer produtores comprometidos com alimentação saudável e desenvolvimento sustentável, terá acesso à Conferência Green Rio, com palestrantes do Brasil e de outros países.

No dia da abertura (11), a coordenadora do CI Orgânicos, Sylvia Wachsner, participa, às 14h, de um debate com o coordenador de Agroecologia do Mapa, Rogério Dias, sobre o mercado de sementes orgânicas. O painel também contará com a participação de renomados pesquisadores e empresários do setor.

No dia 12, Frederico Grechi, presidente da Comissão de Direito Agrário e Urbanístico do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), e a diretora da SNA, Maria Cecília Ladeira de Almeida, ex-procuradora federal, falam às 11h30 sobre sustentabilidade e Direito Agrário.

As inscrições podem ser feitas no link http://www.greenrio.com.br/index.php/inscricoes/.