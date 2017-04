Cientistas revelam forma de tratar diabetes usando smartphone

Cientistas chineses e suíços desenvolveram uma tecnologia para controlar o nível de açúcar no sangue com um aplicativo móvel. O estudo foi publicado na revista Science Translational Medicine.

Os biólogos realizaram uma série de testes em ratos que sofriam de diabetes. Nos roedores foram implantadas células que ajudam a produzir insulina e outras hormonas para regular a quantidade de glicose no sangue. As células começam segregando a substância sob influência de ondas de um determinado comprimento – da luz vermelha-distante.

Antes da implantação, as células e os LED vermelhos foram cobertos com uma camada de hidrogel. Com o aplicativo em questão em um smartphone, os investigadores monitorizavam a intensidade e duração da radiação, determinando desse modo a quantidade de hormonas produzidas pelas células.

Com ajuda deste sistema semiautomático, nos organismos dos ratinhos foi mantido o nível de glucose no sangue necessário para os diabéticos.

Os cientistas acreditam que a tecnologia por eles desenvolvida abre um grande potencial para o tratamento baseado em transplante de células.

