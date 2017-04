"Modernidade não deve facilitar doenças, senão vira retrocesso", diz Jorge Darze

De acordo com as normas da Vigilância Sanitária, os laboratórios de análises clínicas devem apresentar inúmeras exigências, que variam desde a arquitetura de sua área física e instalações, passando pelo reprocessamento de produtos médicos, resíduos de serviços de saúde e plano de gerenciamento dos mesmos, assim como sua logística para transporte interno e externo.

Para o diretor da Federação Nacional dos Médicos, Dr Jorge Darze, "a modernidade não pode facilitar doenças, se opondo ás normas de vigilância sanitária, senão vira retrocesso. Ele reforçou: "No contexto em que a sociedade evolui ou tem evoluído nos últimos anos, fica cada vez mais facilitada a aglutinação de serviços médicos e laboratoriais em áreas de grande concentração de pessoas. O caso do Centro Médico BarraShopping, por exemplo, constitui uma realidade viabilizada para aquela região, que anteriormente era de difícil acesso". Para complementar, Darze observa: "Tudo isso é muito normal, não aceitável, mas previsível. Agora, essa previsibilidade não pode ignorar as normas da vigilância sanitária, sob pena de causar risco de vida dessas pessoas que circulam nessas áreas".

Seguindo os passos de grandes centros metropolitanos, os shopping centers, procurando aliar praticidade com segurança, trouxeram para seu espaço laboratórios, hospitais e clínicas. Na zona oeste do Rio de janeiro está localizado o Centro Médico BarraShopping, por exemplo, que reúne cerca de 150 médicos em 40 clínicas, com média de 10 mil pessoas circulando diariamente pela área, que, como o site do Grupo descreve "dispõe de um shopping inteiro como sala de espera".

O Shopping Tijuca também abriga uma série de clínicas e laboratórios, entre eles, o Sérgio Franco. Localizado no coração da zona sul do Rio de Janeiro está o Shopping Leblon, com uma torre repleta de clínicas de renomados profissionais de medicina. Na zona oeste podemos citar o Bangu Shopping, que também conta com um laboratório de patologia clínica entre outros serviços médicos.

Deve-se averiguar com precisão se este complexo atende às regras de recomendação da Vigilância Sanitária, inclusive no que se direciona aos laboratórios de patologia clínica. Lá estão as maiores redes de análise do estado, como Lâmina, Sérgio Franco, Bronstein, Richet e CDPI.

Por uma questão de segurança, estes laboratórios devem ter ao menos um profissional de nível superior em medicina para patologia, biologia, biomedicina, ou farmácia, independente da equipe de técnicos para coleta, visando atender alguma solicitação ou dúvidas dos pacientes e funcionários.

Um ponto importante é o transporte de material biológico nas mediações destes laboratórios. No caso de um rastreamento de bactérias ultra-resistentes, o cuidado no manuseio aumenta.

Ulysses Oliveira, ex-presidente da SBPC/ML, alertou durante discurso realizado na 2ª Jornada de Gestão Laboratorial, que "o laboratório é responsável por 70% das informações necessárias aos clínicos".

Ulysses Oliveira lembrou que o clínico não conhece a medicina laboratorial nem sabe escolher um laboratório. “Ele sacrifica o conhecimento sobre diagnóstico para manter-se atualizado na área terapêutica”, justificou.

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, chamada de RDC, descrita no livro de Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, um dos laboratórios de microbiologia que apresentam características especiais é o de micobactérias (tuberculose -TB). Ao ser questionada se fazia este tipo de exame, a unidade BarraShopping do laboratório Sergio Franco confirmou que ele era realizado no passado, mas foram temporariamente suspensos. O manual de Segurança Biológica em Laboratório da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a avaliação dos riscos dos procedimentos para as redes de laboratórios TB seja feita para cada um dos laboratórios, com o intuito de identificar práticas, abordagens e cuidados apropriados de acordo com suas atividades.

Leia a seguir as recomendações da Vigilância sanitária para Laboratórios de análises clínicas:

Infraestrutura

São recomendados alguns itens referentes à infraestrutura dos boxes e salas de coleta:

• pisos impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções desinfetantes;

• paredes lisas e resistentes ou divisórias constituídas de materiais que sejam lisos, duráveis, impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções desinfetantes;

• tetos de material liso, impermeável e lavável;

• colchões, cadeiras e poltronas com revestimento impermeável;

• dispositivos de ventilação ambiental eficazes, naturais ou artificiais, de modo a garantir conforto ao cliente e ao flebotomista;

• iluminação que propicie a perfeita visualização e manuseio seguro dos dispositivos de coleta;

• janelas com telas milimétricas, se necessário, caso estas cumpram a função de propiciar aeração ambiental;

• portas e corredores com dimensões que permitam a passagem de cadeiras de rodas, macas e o livre trânsito dos portadores de necessidades especiais;

• instalação de pias com água corrente que possibilitem ao flebotomista higienizar as mãos entre o atendimento dos pacientes (a lavagem das mãos com água e sabão é recomendável; onde não houver água disponível, dispositivos específicos para álcool em gel podem ser utilizados);

• é importante lembrar que o armazenamento de materiais estéreis não deve ser realizado em armários com pia, próximos ao sifão.

Equipamentos e acessórios

As cadeiras ou poltronas utilizadas para venopunções devem ser desenhadas com o máximo de conforto e segurança para o paciente, levando-se em consideração aspectos ergonômicos e de acessibilidade do paciente para o flebotomista.

O paciente necessita ser acomodado em uma cadeira ou poltrona confortável que permita a regulagem da altura do braço, evitando o desconforto do flebotomista.

Cadeiras com capacidade de reclinação são muito úteis em caso de desmaio ou hipotensão do paciente.

Armários fixos ou móveis são úteis para organizar o armazenamento dos materiais de coleta, de equipamentos e de medicamentos para eventuais situações de emergência.

Começam a ser utilizados equipamentos que facilitam a visualização de veias difíceis e profundas.

Conservação e limpeza das instalações

Recomenda-se que as rotinas de limpeza e higienização das instalações sejam orientadas por profissional capacitado para essa atividade ou pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, quando aplicável.

É indispensável que sejam tomadas medidas preventivas para eliminação de insetos e roedores.

Armazenamento dos resíduos sólidos de saúde

De acordo com a RDC/Anvisa n. 306/2004, o armazenamento externo dos resíduos sólidos de saúde deve ser feito no denominado abrigo de resíduos, o qual deve ser construído em um ambiente exclusivo e segregado, possuindo, no mínimo, um ambiente separado para armazenamento de recipientes contendo resíduos do Grupo A (resíduos com risco biológico) juntamente com os do Grupo E (materiais perfurocortantes), além de um ambiente para o Grupo D (resíduos comuns).

O abrigo deve ser identificado e de acesso restrito aos funcionários responsáveis pelo gerenciamento de resíduos, para que tenham fácil acesso aos recipientes de transporte e aos veículos coletores.

Os recipientes de transporte interno não podem transitar pela via externa à edificação.

Ainda de acordo com essa norma, o abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com a capacidade de armazenamento compatível e com a periodicidade da coleta.

O piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. Há necessidade de aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 13 1/20 da área do piso, com tela de proteção contra insetos.

A porta ou a tampa do abrigo necessita de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta.

Pontos de iluminação, água e energia elétrica devem ser instalados de acordo com as conveniências e necessidades do abrigo.

O escoamento da água deve ser direcionado para a rede de esgoto do estabelecimento.

O ralo sifonado deve possuir tampa que permita sua vedação.

É recomendável que a localização seja tal que não abra diretamente para a área de permanência de pessoas e circulação de público, dando-se preferência aos locais de fácil acesso à coleta externa e próximos das áreas de armazenamento de material de limpeza ou do expurgo.

O trajeto para o transporte de resíduos, desde sua geração até o armazenamento externo, deve permitir livre e segura passagem dos recipientes coletores, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, com superfície plana, regular e antiderrapante, e uma rampa, quando necessário.

As informações acerca da inclinação e as características dessa rampa podem ser obtidas na RDC/Anvisa n. 50/2002.