Jovem russo pode ser condenado por jogar Pókemon Go em igreja

Um promotor russo pediu a prisão de um jovem de 22 anos por ter jogado "Pokémon Go" dentro de uma igreja do país.

Ruslan Sokolovsky foi acusado, em agosto do ano passado, de incitar ódio religioso ao se filmar enquanto jogava o game dentro da igreja, na cidade de Yekaterinburg. Na gravação, Sokolovsky aparece zombando do cristianismo e comparando Jesus a um personagem do jogo.

O jovem russo chegou a citar na filmagem uma reportagem local que ameaçava multar e prender quem jogasse Pokémon Go dento de igrejas russas. O vídeo foi divulgado na internet e, logo em seguida, promotores públicos pediram a prisão de Sokolovsky, que ficou encarcerado por três meses.

No momento, o jovem russo segue em prisão domiciliar e aguarda a sentença final do juiz, que está prevista para sair no próximo dia 11.

O promotor disse à Corte que não via razão para isentar Sokolovsky de sua resposabilidade e pediu três anos e meio de reclusão para o jovem.