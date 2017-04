Friburgo: vacinação contra gripe e febre amarela será de terça a sexta na próxima semana

Por conta do feriado na próxima segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo dará prosseguimento à vacinação contra a gripe Influenza e febre amarela a partir de terça-feira, 2, nas principais unidades de saúde do município. A imunização será feita de forma escalonada, para não prejudicar a rotina diária dos postos de saúde.

GRIPE INFLUENZA

O setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que ainda não tomaram a vacina a procuraram as unidades de saúde do município o quanto antes, já que o período mais frio do ano se aproxima e a vacina leva cerca de 15 dias para garantir imunidade.

De terça a sexta-feira a vacinação será feita no Posto de Saúde Tunney Kassuga (Olaria), Posto de Saúde Doutor Waldir Costa (Conselheiro Paulino) e Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune (Suspiro), sempre das 9h às 17h.

A Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira (São Geraldo) vacinará a população do bairro na terça e na quarta-feira no período matinal, entre 8h e 12h. Na Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello (Cordoeira), a vacinação ocorrerá de terça a sexta-feira, sendo que na terça e na quinta-feira na parte da manhã, entre 8h e 12h, e na quarta e sexta-feira na parte da tarde, entre 14h e 16h.

Já nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), a vacinação contra a gripe Influenza será feita apenas em dois dias da próxima semana. Na terça-feira, 2, a imunização ocorrerá na ESF Amparo, ESF Nova Suiça, Varginha e Olaria II (rua Espírito Santo). Na quarta-feira, 3, a vacinação será na ESF Centenário, ESF São Lourenço, ESF Campo do Coelho e ESF Olaria III (Amarelinho). Nos dois dias, a vacinação ocorrerá das 9h às 15h.

FEBRE AMARELA

Paralelamente à campanha de vacinação contra a gripe Influenza, a população também poderá se vacinar contra a febre amarela. Na próxima semana, a vacina contra a doença será feita em três dias, sempre das 9h as 16h. Na quarta-feira, 3, a imunização ocorrerá na Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune (Suspiro), na quinta-feira, 4, na Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira (São Geraldo) e, na sexta-feira, 5, na Unidade Básica de Saúde Ariosto Bento de Mello (Cordoeira) e no Posto de Saúde Doutor Waldir Costa (Conselheiro Paulino).