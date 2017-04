'The Guardian': Brasileiros utilizam 'plug in' na luta contra corrupção 

Matéria publicada nesta sexta-feira (28) pelo The Guardian conta que um novo aplicativo lançado no Brasil detalha as alegações criminais contra os principais políticos do Brasil.

O diário britânico destaca que em uma era de corrupção épica, onde reina o cinismo político no Brasil, um novo plug-in visa informar os eleitores sobre a extensão do envolvimento de seus representantes em esquemas fraudulentos.

Segundo a reportagem o aplicativo Vigie Aqui vai monitorar a conduta de 81 senadores e 513 deputados federais. Nas próximas fases, em 2017, esse monitoramento se estenderá para os demais cargos do poder legislativo e executivo, incluindo governadores, prefeitos, vereadores e deputados estaduais, promete a companhia.

Guardian revela que a ideia surgiu com o avanço da maior investigação de corrupção na história do Brasil. A Operação Lava Jato, que começou em 2014, revelou um enorme sistema de propinas e corrupção envolvendo quase todos os principais partidos políticos e dezenas de empresas líderes, incluindo a estatal Petrobras.

As últimas revelações - detalhadas com indiferença chocante por executivos do conglomerado de construção da Odebrecht - levaram a Suprema Corte a autorizar investigações a oito ministros do gabinete do presidente Michel Temer, bem como cinco ex-presidentes.

Lançado esta semana, o plug-in do Google Chrome coloca em roxo o nome de qualquer político sênior enfrentando qualquer tipo de investigação. Um clique revela então os processos legais que o político está enfrentando.

Guardian afirma que o plug in é visto como um sinal de luta social e tecnológica contra a corrupção e a impunidade profundamente enraizadas, particularmente quando o ressentimento público em relação ao governo tem sido inflamado por planos controversos para a reforma das pensões.

Chamado de Vigie Aqui, o plug in para o navegador Google Chrome funciona de maneira simples. Após instalado, o app mostra na cor roxa o nome dos políticos que possuem pendências com a justiça quando o usuário estiver lendo um texto na web.

Essas pendências com a justiça podem incluir políticos condenados, citados ou investigados. Em todos esses casos, o leitor será alertado com o destaque na cor roxa. E, ao passar o mouse em cima do nome do político em questão, será mostrada uma ficha com o histórico judicial do político.

De acordo com a empresa, a ferramenta foi criada para “dar maior transparência ao Brasil e ajudar as pessoas a saber em quem votar”.

“São milhares de políticos. Mais de 500 deputados federais, mais de 5.500 prefeitos e 60 mil vereadores. É impossível o eleitor conhecer todos, por isso criamos essa ferramenta”, afirma o CEO do Reclame Aqui, Maurício Vargas, idealizador do projeto realizado em parceria com o projeto Excelências, que fornece as informações, e a agência Grey.

